На что украинцы берут кредиты. Результаты опроса

Украинцы с ежемесячным доходом от 20 000 грн или депозитом на сумму от 200 000 берут деньги в кредит в основном для того, чтобы дожить несколько дней до зарплаты или для покупки техники/других товаров. О таких результатах опроса рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли компании CBR Лидия Кулыба на вебинаре "FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра".

В течение карантина количество пользователей кредитов не меняется, однако растет использование кредитных карточек.

65% респондентов сказали, что имеют кредитную карточку. Количество таких пользователей выросло за первый квартал 2020 года.

"Если говорить о каналах займа, к которым планируют обратиться в ближайшее время, то основной - это кредитная карта. 45% планируют использовать ее и в дальнейшем. Далее - заимствование денег у знакомых/родственников; специально оформленный кредит в банке; продажа собственного имущества. И кредит/заем на работе ", - рассказала Кулыба.

Люди используют кредитную карточку при недостатке денег, чтобы дожить несколько дней до следующей зарплаты, или для покупки техники либо же других товаров. Опрошенные сказали, что берут беспроцентный кредит или заем у знакомых/родственников, если произошла непредвиденная ситуация, либо для крупной покупки.

"Что касается крупных покупок, даже высокодоходная аудитория решила отложить их на период, когда ситуация станет более определенной", - отметила Кулыба.

CBR - украинская компания, которая проводит маркетинговые исследования. Исследование поведения аудитории в период пандемии COVID-19 проводили путем онлайн-опроса во второй половине апреля.

За время карантина количество переводов средств за границу выросло вдвое, сообщили в ПриватБанке. Страной-лидером, куда украинцы инвестируют средства, остается США.

В I квартале 2020-го онлайн-оплаты выросли на 8%, бесконтактные - на 7%, сообщили в Mastercard.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".