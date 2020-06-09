Проценты по депозитам заметно снизились. Обзор рынка

В течении прошедших двух недель ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 9.06.2020). Снизили ставки более половины исследуемых банков (14 из 26).

Средние ставки по депозитам в гривне

Бессрочные сбережения максимально потеряли в ставках (0,47 п.п.) и предлагают 6,25% годовых. Следующей опустилась доходность для сроков от месяца до трех (на 0,35 п.п. до 8,43% годовых). Вклады на периоды от трех месяцев до полугода подешевели на 0,33 п.п. до 10,16% годовых. Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 0,24 п.п. и составляет 10,39% годовых. Стоимость депозитов на период свыше года упала на 0,21 п.п. до 10,08% годовых. А сбережения сроком менее месяца подорожали (на 0,07 п.п. до 8,87% годовых).

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады в долларах максимально снизили процентные ставки для периодов менее месяца - на 1,53 п.п., и предлагают 0,66% годовых. Синхронно потеряли в ставках депозиты на сроки от месяца до трех и свыше года (на 0,04 п.п. до 0,92% и до 1,93% годовых соответственно). Также одновременно опустилась доходность бессрочных сбережений, вкладов на сроки до полугода и свыше полугода (на 0,03 п.п. до 0,66%, до 1,17% и до 1,51% годовых соответственно).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения (0,25%) на ряду с вкладами сроком свыше года (1,19%) сбросили 0,04 п.п. Депозиты на сроки менее месяца потеряли в ставках 1,82 п.п. и предлагают 0,34% годовых. Синхронно снизилась доходность для сроков от месяца до трех и от полугода до года (на 0,03 п.п. до 0,81% и до 1,12% годовых соответственно). Минимально подешевели вклады периодом от трех месяцев до полугода (на 0,02 п.п. до 0,79% годовых).

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.