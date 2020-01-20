Банки встретили новый год снижением депозитных ставок

По итогам прошлых двух недель доходность банковских вкладов снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 20.01.2020). Снизили депозитные ставки 37% всех исследуемых банков, точнее 10 из 27.

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидерами падения ставок стали гривневые вклады сроком от 3 до 6 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,34 п.п. и составляет 13,20% годовых. Чуть меньше просели в цене сбережения на периоды свыше года (на 0,25 п.п. до 13,03% годовых). Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,22 п.п. до 10,92% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,19 п.п. и предлагают 7,27% годовых. Доходность вкладов периодом от полугода до года опустилась на 0,15 п.п. и составляет 14,02% годовых. А вклады на сроки до месяца подорожали на 0,19 п.п. и предоставляют 9,63% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,17 п.п. до 1,78% годовых). Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года - 0,11 п.п., и предлагают 2,49% годовых. Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,10 п.п. до 2,34% годовых. Депозиты на периоды от месяца до 3 сбросили 0,05 п.п. и предоставляют 1,06% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. до 0,47% годовых. А доходность вкладов периодом до месяца выросла на 0,17 п.п. и составляет 1,15% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально убавили в цене на периоды свыше года (на 0,21 п.п. до 1,59% годовых). Синхронно опустилась доходность вкладов на периоды от месяца и от 3 месяцев (на 0,13 п.п., до 0,94% и до 1,14% годовых соответственно). Депозиты периодом от полугода до года снизили стоимость на 0,10 п.п. до 1,60% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. до 0,36% годовых. А вклады сроком до месяца набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,70% годовых.