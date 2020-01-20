Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Банки встретили новый год снижением депозитных ставок

Банки встретили новый год снижением депозитных ставок
20.01.2020, 08:59

Мы регулярно проводим обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. За первые две недели нового года ставки по депозитам опустились

По итогам прошлых двух недель доходность банковских вкладов снизилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 20.01.2020). Снизили депозитные ставки 37% всех исследуемых банков, точнее 10 из 27.

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидерами падения ставок стали гривневые вклады сроком от 3 до 6 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,34 п.п. и составляет 13,20% годовых. Чуть меньше просели в цене сбережения на периоды свыше года (на 0,25 п.п. до 13,03% годовых). Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,22 п.п. до 10,92% годовых. Бессрочные сбережения сбросили 0,19 п.п. и предлагают 7,27% годовых. Доходность вкладов периодом от полугода до года опустилась на 0,15 п.п. и составляет 14,02% годовых. А вклады на сроки до месяца подорожали на 0,19 п.п. и предоставляют 9,63% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Максимально подешевели долларовые депозиты для сроков от 3 до 6 месяцев (на 0,17 п.п. до 1,78% годовых). Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года - 0,11 п.п., и предлагают 2,49% годовых. Вклады на срок от полугода до года подешевели на 0,10 п.п. до 2,34% годовых. Депозиты на периоды от месяца до 3 сбросили 0,05 п.п. и предоставляют 1,06% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. до 0,47% годовых. А доходность вкладов периодом до месяца выросла на 0,17 п.п. и составляет 1,15% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро максимально убавили в цене на периоды свыше года (на 0,21 п.п. до 1,59% годовых). Синхронно опустилась доходность вкладов на периоды от месяца и от 3 месяцев (на 0,13 п.п., до 0,94% и до 1,14% годовых соответственно). Депозиты периодом от полугода до года снизили стоимость на 0,10 п.п. до 1,60% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. до 0,36% годовых. А вклады сроком до месяца набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,70% годовых.

Напишите нам
депозиты процентные ставки
Комментарии
Последние новости
 