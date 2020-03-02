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Банки продолжают снижать депозитные ставки. Обзор рынка

Банки продолжают снижать депозитные ставки. Обзор рынка
02.03.2020, 09:00

Мы регулярно проводим обзор актуальных процентных ставок по банковским вкладам. На прошлой неделе депозитные ставки упали по всем валютам

Депозитные ставки в украинских банках продолжают снижаться. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 2.03.2020). Третью неделю подряд 8 из 26 банков снижают ставки.  На прошлой неделе снизили ставки: КредиАгриколь Банк, АкордБанк, Альфа-Банк, Пин Банк, Пирейс, ПрокредитБанк,  Укргазбанк, Юнекс.

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидером падения доходности стали гривневые вклады сроком от месяца до 3 (на 0,41 п.п. до 9,19% годовых). Менее заметно сбросили вклады периодом от 3 месяцев до полугода (0,39 п.п. до 11,32% годовых). Далее подешевели сбережения на сроки от полугода до года (на 0,33 п.п. до 11,76% годовых). Средняя ставка для периодов свыше года упала на 0,16 п.п. до 11,06% годовых. Депозиты на сроки менее месяца подешевели на 0,13 п.п. до 7,88% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,03 п.п. и предлагают 6,78% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады в долларах максимально подешевели для сроков менее месяца (на 0,13 п.п. до 0,94% годовых). Депозиты сроком от месяца до 3 сбросили 0,04 п.п. и предлагают 0,94% годовых. Стоимость сбережений периодом от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. и составляет 1,30% годовых. Синхронно снизилась средняя ставка для бессрочных сбережений и депозитов сроком от полугода до года (на 0,02 п.п. до 0,55% и до 1,67% годовых соответственно). Выросли в цене только вклады периодом свыше года (на 0,07 п.п. до 2,0% годовых).

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро опустили ставки для всех периодов. Бессрочные депозиты подешевели на 0,04 п.п. до 0,37% годовых. Вклады сроком менее месяца потеряли 0,17 п.п. и предлагают те же 0,37% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 сбросили 0,05 п.п. и предоставляют 0,75% годовых. Доходность сбережений сроком от 6 месяцев до года опустилась на 0,04 п.п. до 1,17% годовых. Синхронно, на 0,03 п.п., снизилась средняя ставка для вкладов на сроки от 3 месяцев до полугода (0,79%) и свыше года (1,28%).

В обзоре исследовались кредитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, Мисто Банк, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.

Ишутина Анна
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