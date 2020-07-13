Кредиты "под 0%". НБУ призвал украинцев быть осторожными

Национальный банк, к которому с 1 июля 2020 года перешло регулирование рынка небанковских финучреждений, призывает украинцев быть очень осторожными с предлагаемыми финкомпаниями кредитами "под 0%". Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук, говорится на Facebook-странице регулятора.

"Финучреждения не раздают средства просто так. Скучный, но жизненно важный совет: внимательно читайте договоры и проверяйте все условия кредита", - отметила она.

В чем опасность кредитов "под 0%"

По словам Лобайчук, рекламируемые финкомпаниями кредиты "под 0%" не являются таковыми, поскольку в соответствующих кредитных договорах содержится целый ряд "ловушек", не сразу заметных для потребителя.

К примеру, ставка "0%" может действовать неделю, а после этого начинают начисляться высокие проценты по кредиту, комиссии, штрафы, пеня. В обращениях граждан сотрудники НБУ встречали максимальную ставку по кредиту на уровне 1702% годовых.

Опасность в том, что человеку, уже подписавшему договор с такими условиями, будет очень сложно защитить свои права. Он лишь сможет обратиться в суд и оспорить условия кредитного договора. Однако нет никаких гарантий, что суд примет решение в пользу заемщика.

Как часто украинцы жалуются на финкомпании

По данным LIGA.net, в 2019 году, когда деятельность финансовых компаний еще регулировала Нацкомфинуслуг, украинцы подали 23314 жалоб на участников рынка. При этом более 80% обращений (19166 жалоб) касались деятельности финансовых компаний.

На деятельность страховых компаний украинцы пожаловались 4118 раз, на работу негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства – лишь 30 раз. На кредитные союзы, ломбарды и лизинговые компании украинцы в прошлом году не жаловались вообще.

С 1 июля 2020 года, когда функции надзора за небанковскими финучреждениями перешли к НБУ, украинцы могут подавать жалобы на финкомпании в Нацбанк.

Ольга Лобайчук отмечает, что с января нынешнего года в Украине начала работать новая система защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Мы начали активную работу с банками. Установили требования к рекламе и информации на сайте. Банки должны будут их (новые требования) выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываем к финансовым компаниям. Но это не делается за один день. Это долгий и сложный процесс", - сказала она.

Как изменится защита прав потребителей после перехода финкомпаний под надзор НБУ

С 1 июля 2020 года в Украине начата реализация так называемого сплита. Это распределение функций регулятора Нацкомфинуслуг между двумя другими финансовыми регуляторами – Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

После реализации сплита останется два регулятора – НБУ и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Они, как предполагается, будут более эффективно регулировать небанковский финансовый сектор. Качество финансовых услуг должно улучшиться, а защита прав потребителей – стать более жесткой.

По данным НБУ, для более эффективной защиты прав потребителей необходимо, чтобы Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 1085-1. Этот документ должен предоставить Нацбанку мандат на защиту прав потребителей, обязать финучреждения раскрывать информацию о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг, запретить навязывание клиентам ненужных услуг, изменение договоров без предупреждения и так далее.

"Сплит обеспечит прозрачный и надежный финансовый сектор, которому украинцы смогут доверять", - подчеркнули в Нацбанке.

В середине мая в НБУ сообщили о том, что количество жалоб от потребителей финуслуг резко возросло

В конце мая в Нацбанке посоветовали украинцам, что нужно делать, если финучреждения нарушают их права

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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