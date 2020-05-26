Что делать, если финучреждение нарушило ваши права. Советы НБУ

Нацбанк советует потребителям в случае нарушения прав обратиться сначала в банк, а если это не помогло - непосредственно в НБУ, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Первый шаг для исправления несправедливости - обратиться в банк с обжалованием решения. Если это не принесло результата - стоит жаловаться Нацбанку. В условиях карантина лучше использовать дистанционные средства связи.

Можно отправить жалобу по электронной почте nbu@bank.gov.ua. Обещают, что скоро подать обращение можно будет сразу на сайте Нацбанка.

Также можно позвонить по бесплатному номеру 0 800 505 240. Там есть возможность оставить свой номер телефона, чтобы представитель Нацбанка перезвонил вам позже.

Есть возможность отправить письмо с документами по адресу: 01601, г.. Киев, ул. Институтская, 9. Нужно рассказать суть вопроса, указать информацию о себе и контакты.

Нацбанк просит написать в обращении фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Надо изложить суть затронутого вопроса, предложения или жалобы. Информации должно быть достаточно, чтобы НБУ принял обоснованное решение.

НБУ не будет рассматривать анонимные жалобы и обращения по поводу уже решенных вопросов. Если вопрос вне компетенции Нацбанка, его направят в другой госорган и сообщат об этом потребителю. Если информации недостаточно, регулятор обратится за уточнением.

Потребитель может ожидать ответа в течение 30 дней. Нацбанк может продлить рассмотрение обращения до 45 дней, уведомив заявителя.

Украинцы в январе-марте в полтора раза чаще обращались к НБУ с жалобами на финуслуги, чем в предыдущем квартале.

Нацбанк отложил со 2 июня до 1 сентября обязанность банков раскрывать информацию о потребительских кредитах и депозитах в рекламе.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".