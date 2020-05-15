Реклама банков. НБУ отсрочил введение новых правил

Национальный банк (НБУ) принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и ​​депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков. Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учтя сложность выполнения некоторых норм в условиях карантина", - говорится в сообщении.

Как уточняют в НБУ, согласно новым требованиям в рекламе кредита обязательно указание реальной годовой процентной ставки, максимальной суммы кредита и его срок; депозита - процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма. Кроме того, реклама финуслуг не должна затруднять визуальное восприятие информации.

В НБУ напоминают, что на сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски. В информации о кредите необходимо также раскрыть общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей. Для депозита помимо ставки, срока вклада, условий досрочного снятия, нужно указать платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное. Все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги.

Кроме того, на сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Контролировать соблюдение банками всех этих требований будет подразделение НБУ - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 14 мая №62.

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НБУ принял новые требования, согласно которым банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах, в том числе и стоимость, на своих сайтах и в рекламе. Что должны сделать банки, читайте здесь >>>

Кроме того, Нацбанк распространил требования по защите прав потребителей финуслуг на кредитных посредников банков.

С 19 января начали действовать новые нормы НБУ, согласно которым банки обязаны рассчитывать полную стоимость потребительского кредита.

В феврале Нацбанк продлил введение новых требований к раскрытию информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе с 2 марта на 2 июня.