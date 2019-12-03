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НБУ установил банкам сроки по раскрытию данных клиентам

НБУ установил банкам сроки по раскрытию данных клиентам
03.12.2019, 10:37

Новые требования к рекламе и калькуляторы услуг. Что должны сделать банки за полгода

Национальный банк Украины обновил требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, а также рекомендации по рассмотрению обращений потребителей.

Как сообщает пресс-служба НБУ, новые требования обеспечат полную, прозрачную и понятную информацию об услугах для потребителей. Для адаптации регулятор дает банкам шесть месяцев.

Требования к раскрытию банками информации в рекламе и на сайтах предполагают:

1. Через три месяца исчерпывающая информация о банках должна быть на сайтах в едином унифицированном формате. В частности, банки должны указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, госрегистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п.

Согласно требованиям, потребитель, зайдя на сайт любого банка, должен иметь возможность не только загрузить файл с такой информацией, но и легко сравнить услуги нескольких различных банков.

Через три месяца Управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ начнет контролировать соблюдение банками этих требований и ежедневно мониторить сайты. За несоблюдение требований в законодательстве предусмотрены штрафы от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас от 5100 до 10 200 грн) за каждый случай.

2. Через шесть месяцев на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

3. Через шесть месяцев заработают и новые требования к раскрытию информации в рекламе. Реклама так же должна содержать существенные характеристики банковской услуги. В частности, информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и т.д.

Новые требования утверждены постановлением №141 НБУ от 28 ноября.

Что касается работы банков с обращениями потребителей, то Нацбанк рекомендует разработать автоматизированную базу данных и вносить в нее всю информацию об обращениях. Кроме того, НБУ рекомендует банкам определять ответственного сотрудника за рассмотрение каждого обращения, проводить программы обучения сотрудников банка, которые работают с клиентами, устранять выявленные при обращении нарушения, а также предупреждать подобные нарушения в отношении других клиентов.

Методические рекомендации утверждены решением №889-рш НБУ от 28.

  • Ранее НБУ анонсировал введение новых правил о раскрытии банками информации.
  • В сентябре Верховная Рада приняла законопроект №1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг.16 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Документ позволил НБУ и другим финансовым регуляторам штрафовать банки за нарушения прав потребителей. Закон вступит в силу через три месяца после подписания.
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