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НБУ введет новые требования к банкам по раскрытию информации

НБУ введет новые требования к банкам по раскрытию информации
27.11.2019, 18:49

Регулятор планирует ввести требования к банкам по раскрытию информации и рекомендации по работе с клиентами

В конце 2019-го и на протяжении 2020 годов Национальный банк планирует принять новые требования к банкам по раскрытию информации и работе с клиентами. Об этом сообщила глава управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук во время круглого стола: Банки и потребительское кредитование, организованного проектом USAID Трансформация финансового сектора (USAID FST) совместно с LIGA.net.

По словам Лобайчук, в НБУ ежемесячно приходит до тысячи жалоб потребителей на банки.

"Есть очень много кричащих вещей. Например, через десять лет, после того как потребитель уже закрыл свою кредитную карточку, оказывается, что у него 300 000 грн долга. Это одна из вещей, которые мы видим системно практически во всех банках, которые занимаются розничным сегментов", - сказала она.

Первые требования регулятор планирует представить в конце этой или на следующей неделе.

"Требования будут касаться размещения информации (банками о кредитах – Ред.) на сайтах и в рекламе. Мы вводим понятие существенных характеристик по кредитному договору и по депозитному договору", - отметила представитель НБУ.

Вторым требованием НБУ намерен "ограничить понятие реклама" и дать рекомендацию по работе с клиентами. "Мы видим, что банки очень плохо работают со своими клиентами. И соответственно эти рекомендации нацелены на то, чтобы банки привели свои процессы в клиент-ориентированный вид", - добавил Лобайчук.

До конца года НБУ намерен ввести новые требования к договорам, в том числе, и к нормам в договорах, которые " будут касаться цивильно-правового кодекса".

"Это подача ключевой информации в договорах - на первой странице жирным шрифтом полная процентная ставка, сумма, строк, ключевые риски и так далее. Далее – расчет эффективной ставки. Вся стоимость, которая будет связана с этим кредитом, должна быть вложена в процентную ставку", - уточнили в Нацбанке.

По ее словам, новые требования ступят в силу постепенно: для рекламы переходной период будет длиться полгода, а для информации на сайтах – три месяца.

Кроме того, в 2020-м НБУ планирует представить банкам рекомендации по работе с персональными данными клиентов, а также ввести новые "требования к раскрытию информации через дистанционные электронные каналы продаж.

"Во-втором квартале 2020-го мы планируем начать работать с микро-кредитованием, то есть там, где сумма –минимальная зарплата и срок – не больше месяца. Мы определим, какие особенности по раскрытию информации эффективной ставки по этому направлению должны быть установлены", - рассказала Лобайчук.

"Здесь большинство требований должны транслироваться к небанковским учреждениям. Далее мы ретранслируем требования к банкам. Они будут обязательны, и введем статформу, чтобы понять, сколько у банков активный клиентов по направлениях", - добавила она.

  • Согласно представленному сегодня исследованию USAID FST, развитию потребительского кредитования в Украине мешает отсутствие прозрачности со стороны банков и скрытые расходы.
  • В сентябре Верховная Рада приняла законопроект №1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг.16 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Документ позволил НБУ и другим финансовым регуляторам штрафовать банки за нарушения прав потребителей.
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раскрытие информации ольга лобайчук
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