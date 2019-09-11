Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
C 1 января:

Зеленский утвердил отмену депутатской неприкосновенности

Верховная Рада решила узаконить защиту потребителей финуслуг

Верховная Рада решила узаконить защиту потребителей финуслуг
11.09.2019, 14:44

Парламент принял за основу законопроект о защите прав потребителей финансовых услуг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг (№1085-1).

Документ предусматривает наделение регуляторов финансового рынка полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и применять административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Также законопроектом предлагается внести изменения в Закон "О потребительском кредитовании", которые расширят понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, плюс дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Кроме того, предлагается уточнить нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использования электронной подписи до и во время подписания такого договора.

Документ предусматривает одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них.

Представляя законопроект в парламенте, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что рынок долго ждал этого закона. "Изменения позволят защитить их права потребителя в полной мере – от мелкого шрифта в договорах кредита или депозита, на основании которого потом банки отсуживают у своих клиентов огромные суммы, и до регулирования рекламы финансовых услуг", - сказал он.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и услуг.

Напишите нам
финансовые услуги защита потребителей верховная рада
Комментарии
Последние новости
 