Верховная Рада решила узаконить защиту потребителей финуслуг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг (№1085-1).

Документ предусматривает наделение регуляторов финансового рынка полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и применять административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Также законопроектом предлагается внести изменения в Закон "О потребительском кредитовании", которые расширят понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, плюс дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Кроме того, предлагается уточнить нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использования электронной подписи до и во время подписания такого договора.

Документ предусматривает одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставление информации о них.

Представляя законопроект в парламенте, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что рынок долго ждал этого закона. "Изменения позволят защитить их права потребителя в полной мере – от мелкого шрифта в договорах кредита или депозита, на основании которого потом банки отсуживают у своих клиентов огромные суммы, и до регулирования рекламы финансовых услуг", - сказал он.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и услуг.