Зеленский подписал закон о защите потребителей финансовых услуг

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг (№1085-1). Он вступит в силу через три месяца.

Документ предусматривает наделение регуляторов финансового рынка полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и применять административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Кроме того, финансовые учреждения обязаны будут раскрывать полную информацию о стоимости услуг в рекламе и на сайтах.

В НБУ считают, что украинцам станет легче принимать правильные финансовые решения и они будут защищены от навязывания ненужных услуг, ведь будут понимать, какие именно услуги включаются в полную стоимость.

Закон также предусматривает новые штрафы для учреждений, которые будут нарушать права потребителей. Самая большая санкция - за увеличение процентной ставки в одностороннем порядке и без предупреждения потребителя. За каждый случай такого нарушения учреждение должно будет уплатить от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн).

Также предусмотрены санкции, если учреждение не предоставило потребителю полную информацию о финансовой услуге, не предоставило экземпляр договора, заключило договор не в письменной форме.

В НБУ уже создано профильное подразделение - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет отвечать на жалобы потребителей, разрабатывать нормативную базу, устанавливать требования к прозрачности и достоверности информации, которую банки и небанковские учреждения раскрывают, проводить проверки учреждений.