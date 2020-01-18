Банки с 19 января обязаны раскрывать стоимость кредитов

Национальный банк Украины изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Это сделано в связи с введением в действие 19 января новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.



Как сообщает пресс-служба НБУ, теперь в стоимость потребительского кредита банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов, оценщиков и другое.

Изменения утверждены постановлением НБУ №8 от 16 января 2020 года и вступают в силу с 19 января.



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