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Банки с 19 января обязаны раскрывать стоимость кредитов

Банки с 19 января обязаны раскрывать стоимость кредитов
18.01.2020, 13:42

Новые нормы вступают в силу. Банки обязаны рассчитывать полную стоимость потребительского кредита

Национальный банк Украины изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Это сделано в связи с введением в действие 19 января новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба НБУ, теперь в стоимость потребительского кредита банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов, оценщиков и другое.

Изменения утверждены постановлением НБУ №8 от 16 января 2020 года и вступают в силу с 19 января.

Подробнее об этом читайте в материале: Забудьте о кредитах под 0%: новый закон о правах заемщиков вступает в силу 

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кредиты защита прав потребителей
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