Рада защитила права потребителей финуслуг. Как это будет работать

Верховная Рада приняла законопроект 1085-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг" во втором чтении и в целом.

Как отмечают в Национальном банке, Украина стала 120-м государством в мире, где права потребителей финансовых услуг защищены законом, а НБУ - 98-м центральным банком в мире, который будет реализовывать эту функцию.

Принятый Закон возлагает на НБУ обязательства по защите прав потребителей финуслуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

Одна из главных новаций закона - обязательное раскрытие информации о реальной стоимости финансовых продуктов и услуг.

По словам председателя НБУ Якова Смолия, скрытые проценты станут невозможными. "Это должно положительно повлиять на стоимость кредитов, ведь с рынка будет устранена асимметрия информации, и финучреждения начнут конкурировать не рекламными, а реальными ставками", - отметил Смолий.

Кроме того, принятый Закон позволит устранить навязывание финансовыми учреждениями ненужных услуг, изменение существенных условий договоров без предупреждения или в одностороннем порядке, а также передачу персональных данных третьим лицам.

В Нацбанке говорят, что это не исчерпывающий перечень нарушений, но именно с ними чаще всего сталкиваются украинцы, согласно исследованиям USAID.

Регулятор уже создал профильное подразделение - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет отвечать на жалобы потребителей, разрабатывать нормативную базу, устанавливать требования к прозрачности и достоверности информации, которую банки и небанковские учреждения раскрывают, проводить проверки учреждений. Кроме того, Нацбанк опубликовал проект Концепции защиты прав потребителей финансовых услуг, которая предлагает обязать банки раскрывать на своих сайтах и ​​в рекламе достоверную и полную информацию о продуктах, а также разработать удобные "калькуляторы" для сравнения стоимости услуг.

В Набанке обещают в течение трех месяцев после принятия Закона сформировать нормативно-правовые акты с новыми правилами для небанковских финучреждений, которые позволят уменьшить частоту нарушений.