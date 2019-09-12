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Закон о "сплите": Верховная Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг

Закон о "сплите": Верховная Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг
12.09.2019, 15:17

Депутаты поддержали законопроект о "сплите"

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (известный как законопроект о "сплите"). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Законопроект разделяет полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг между НБУ и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦФБР).

В частности НКЦФБР получает полномочия регулирования и надзора в системе негосударственного пенсионного фонда, регулирования и надзора за работой финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

НБУ получает функции регулирования страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Целью законопроекта является дерегулирование и уменьшение количества точек соприкосновения бизнеса и государства, в том числе сокращение регулирующих и контролирующих органов и согласительных процедур.

Иллюстрация - пресс-служба НБУ

"Благодаря проведенной Национальным банком реформе банковского сектора он сегодня прозрачный, докапитализированый, прибыльный и активно работает с населением. "Сплит" расширяет возможности Национального банка для реализации мандата по обеспечению финансовой стабильности", - подчеркнул глава НБУ Яков Смолий

Закон предусматривает переходный период до 30 июня 2020 года, в течение которого будет происходить передача функций от Нацкомфинуслуг к НБУ и НКЦФБР. Уже с 1 июля функцию регулирования рынков финансовых услуг будет выполнять Национальный банк.

  • Приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ уже более двух лет ждет принятия второго чтения.
  • В 2018 году Минфин уже выносил на обсуждение законопроект о так называемом "кешбэке", однако тогда его не согласовала Государственная регуляторная служба.
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Нацкомфинуслуг сплит
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