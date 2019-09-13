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Закон о "сплите". Что НБУ обещает небанковским финучреждениям

Закон о "сплите". Что НБУ обещает небанковским финучреждениям
13.09.2019, 09:15

В Нацбанке заявляют, что перелицензирования действующих игроков рынка не планируют

Национальный банк Украины планирует упростить лицензирование новых небанковских финансовых учреждений. При этом перелицензирования не будет. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, комментируя принятие закона о "сплите". 

"Если учреждения не несут риска для кредиторов, регулирование таких учреждений должно быть максимально упрощенным. Основной закон для них - закон о защите прав потребителей финуслуг. Мы планируем существенно упростить лицензирование новых небанковских финансовых учреждений. При этом перелицензирование действующих игроков этого рынка не планируется", - написала Рожкова в Facebook. 

По ее словам, у НБУ были замечания относительно отсутствия у регулятора необходимой компетенции. "Поэтому мы очень рассчитываем, что специалисты из комиссии (Нацкомфинуслуг, - ред.) присоединятся к нашей команде", - подчеркнула Рожкова. 

Она добавила, что закон о "сплите" станет катализатором и даст дополнительный серьезный стимул для дальнейшего развития финансового рынка. 

  • 12 сентября Верховная Рада приняла закон о "сплите". Подробнее тут>>>

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Катерина Рожкова закон о сплите
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