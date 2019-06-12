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12.06.2019, 16:41

НБУ решил повышать финансовую грамотность украинцев

НБУ решил повышать финансовую грамотность украинцев

Нацбанк задумался о формировании финансовой грамотности и культуры на национальном уровне

Национальный банк (НБУ) презентовал видение стратегии повышения финансовой грамотности на национальном уровне, которую планирует начать внедрять с 2020 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Среди ключевых приоритетов стратегии - формирование финансовой (налоговой, кредитной, пенсионной) культуры граждан, обучение долгосрочному финансовому планированию, составлению собственного бюджета, экономии и управлению долгами.

Программа Нацбанка будет ориентирована главным образом на молодежь - "поколение Z и поколения Альфа (от 10 до 24 лет)".

Для реализации стратегии НБУ планирует создать образовательный центр и коммуникационную платформу под единым брендом. Регулятор призывает госорганы, участников рынка и гражданское общество объединить усилия.

"Мы хотим помочь украинцам научиться жить в полном вызовов и изменений реальном мире. Мы будем работать, чтобы создать условия для роста личного благосостояния украинцев через формирование новой финансовой культуры. Мы осознаем, что изменения в культуре и поведении людей - это долгий путь. Но мы готовы на него ступить", - отмечает директор по коммуникациям НБУ Наталия Бондаренко.

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Теги: финансовая грамотность, НБУ
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