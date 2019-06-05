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Чому бідні? Или что украинцы не знают о своих деньгах. 5 фактов

Чому бідні? Или что украинцы не знают о своих деньгах. 5 фактов - Фото
Гривня, доллар США (фото - depositphotos.com)
Сергей Шевчук, Александр Надельнюк
05.06.2019, 14:08

USAID и Нацбанк измерили финансовую грамотность украинцев. Результаты - неутешительные. Что важного мы не знаем о финансах?

Считают свою жизнь неблагополучной, хорошо разбираются в инфляции, не хотят связываться с банками и с радостью уклоняются от уплаты налогов. Все это об украинцах – одной из самых финансово-неграмотных наций в Восточной Европе, согласно исследованию проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

Социологи опросили около 2 000 жителей Украины в конце декабря 2018 года. LIGA.net разобралась в отчете: что украинцы думают о собственных финансах и что они знают об экономике?

Все важное вместилось в пяти графиках.

Факт №1. Неграмотные, но хотим это исправить

По уровню финансовой грамотности населения Украина в 2018 году догнала Польшу образца 2016-го, когда OECP (по ее методике анализировали и нас) в последний раз оценивала этот показатель в разных странах мира. Теперь мы делим с поляками последнее место в Восточной Европе.

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Из чего состоит финграмотность? Во-первых, это знание базовых категорий из мира финансов – инфляция, сложный процент и т.д. Во-вторых, отношение к личным деньгам – насколько население готово откладывать вместо того, чтобы тратить прямо сейчас. В-третьих, поведение – хотят ли граждане иметь дело с чем-то более сложным, чем снятие наличных в банкомате.

Однозначный позитив – 70% украинских респондентов хотели бы, чтобы их дети еще в школе получали основные знания о личных финансах. Другой плюс – подавляющее большинство опрошенных хорошо понимают, что такое инфляция.

Как украинцы понимают экономику
Термин/явление Украина Среднее в 30 странах, опрос ОЕСР
Инфляция
84%
78%
Проценты по кредиту
63%
85%
Риск и доход
60%
81%
Стоимость денег во времени
59%
63%
Диверсификация рисков
57%
64%
Расчет процентов и основной суммы долга/дохода
55%
58%
Сложный процент за пять лет
42%
42%

Минус – даже украинцы, у которых есть счет в банке, в половине случаев не могут объяснить суть сложных процентов по депозиту (проценты, начисленные банком за определенный период добавляются к основной сумме). Еще треть клиентов банков не имеют понятия о гарантированной государством сумме вклада для физлиц (200 000 грн).

Факт №2. Нация неблагополучных

Около 60% опрошенных USAID украинцев назвали свою жизнь неблагополучной. Причина – низкие доходы: 58% респондентов отметили, что их семьям иногда бывает тяжело найти деньги даже на еду и одежду. Разрыв регулярно приходится покрывать кредитами и займами у друзей и близких – признали 30% участников опроса.

Что украинцы думают о своем доходе
Считают низким свой уровень благополучия
60%
Не всегда оплачивают счета вовремя (коммуналка, аренда)
50%
Часто не хватает денег на покупку одежды
41%
Затраты регулярно превышают расходы, закрывают нехватку денег кредитами или берут в долг
30%
Еле водят концы с концами
8%

Речь идет о действительно небольших месячных доходах – по методологии, которую использовала USAID, средней считается зарплата от 5 000 до 10 000 грн, верхней планкой высокого дохода – 20 000 грн.

В результате, по словам 75% респондентов, их семьям постоянно приходится волноваться о том, чем оплатить ежедневные покупки. Половина опрошенных часто не вовремя платит по счетам, будь-то коммунальные услуги, аренда квартиры или платеж по кредиту.

Факт №3. Банки украинцам не нужны

Низкие доходы населения – одна из причин, по которым украинцы неохотно отдают деньги банкам. 52% респондентов на вопрос о сбережениях ответили, что «держат деньги в кошельке» или хранят их дома в наличной форме.

Доверяют ли украинцы банкам
Пользовались хотя бы одной финансовой услугой за последние 12 месяцев
60%
Считают, что наличные - это тоже сбережения
52%
Имеют счет в банке и не знают размер гарантированной государством суммы вклада
31%
Владеют депозитным вкладом
12%

Только треть респондентов, распределяя доход, ориентируются на долгосрочную перспективу (как минимум, дольше года), 18% считают, что лучше потратить деньги здесь и сейчас. Объяснение такой статистики – в частых кризисах, которые регулярно обесценивают украинскую валюту, предполагают авторы исследования.

Как следствие – депозит в банке есть у 12% украинцев. В соседних с Украиной странах (кроме Грузии, России и Румынии), по данным World Bank, ситуация значительно лучше – в Польше, где также одни из самых финансово-неграмотных жителей в Восточной Европе, депозиты есть у 33% населения.

Факт №4. Жилье и образование детям – о чем мечтают украинцы

Только треть опрошенных рассматривает сбережения, как способ увеличения дохода. В 50% случаев, чтобы накопить на дорогую покупку, украинцы пытаются найти подработку. 42% ответили, что стараются тратить меньше.

На что украинцы копят деньги
Образование (для себя или для детей)
18%
Строительство или покупка жилья
17%
Ремонт
15%

В топе финансовых мечтаний жителей Украины два пункта, связанных с «жилищным вопросом» - граждане копят на квартиру или ремонт/строительство нового дома. Отдельные надежды респонденты связывают с будущем своих детей – 18% опрошенных собирают деньги на оплату образования.

Факт №5. Налоги мы не платим

Украинцы трепетно относятся к тому, как государство тратит наши деньги – 77% участника опроса USAID хотели бы тщательно контролировать распределение налогов из бюджета.

Но платить сами налоги согласны не все. Почти половина респондентов готовы работать за зарплату в конверте, 41% считают нормальным уклонение от уплаты налогов, как таковое.

Украинцы и финансовая справедливость
Хотели бы видеть, на что государство тратит их налоги
77%
Согласились бы получать, как минимум, часть зарплаты в конвертах
48%
По возможности стали бы уклоняться от уплаты налогов
41%
Не вернули бы чрезмерную сдачу в магазине, если бы кассир ошибся
14%

В чем не откажешь украинцам, так это в социальной солидарности – только 14% опрошенных воспользовались бы ошибкой кассира в магазине и забрали бы лишнюю сдачу себе.

Теги: финансовая грамотность депозит
 