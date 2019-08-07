Банкам запретят скрытые комиссии по кредитам и обманчивую рекламу

Национальный банк Украины (НБУ) планирует полноценно запустить функцию защиты прав потребителей финансовых услуг с 2020 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Функция направлена на борьбу с обманчивой рекламой финансовых услуг, навязыванием услуг (страхование или оформление кредитной карты), сокрытием тарифов и комиссий.

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"Обманчивая реклама и скрытые комиссии в краткосрочной перспективе позволяют банкам получить прибыль, однако в долгосрочной - разрушают доверие населения к банковской системе. Такая ситуация не способствует росту экономики и восстановлению кредитования", - пояснила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Она отметила, что перед подписанием договора потребитель должен четко осознавать основные условия получения и пользования финансовой услугой и иметь возможность легко сравнить предложения различных банков.

В перспективе это будет побуждать граждан пользоваться и другими финансовыми услугами и уменьшит уровень проблемных кредитов, считают в Нацбанке.

После принятия концепции финансовые учреждения будут обязаны раскрывать на сайтах и в рекламе достоверную информацию о своих продуктах и предупреждать клиента о возможных рисках. Также они должны будут обеспечить работу удобных инструментов для сравнения стоимости своих услуг (калькулятор, примеры).

Для защиты прав потребителей в НБУ будет создано отдельное подразделение и call-центр.