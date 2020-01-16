НБУ ужесточил требования к кредитным посредникам

С 19 января Национальный банк Украины ужесточает требования к кредитным посредникам банков в сфере потребительского кредитования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Банки должны учитывать законодательство о защите прав потребителей финуслуг при установлении посреднических отношений в сфере потребительского кредитования с кредитными посредниками и заключении соответствующих договоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для кредитных посредников и их работников устанавливается требование по уровню знаний законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг.

Кроме того, банки должны учитывать случаи нарушения законодательства о защите прав при проверке и определении деловой репутации кредитных посредников. Одним из оснований для признания деловой репутации небезупречной является прекращение деятельности кредитного посредника исключительно в результате его ликвидации.

Кроме того, прекращение деятельности физлицом-предпринимателем - кредитным посредником будет служить основанием для исключения его из перечня кредитных посредников.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 15.01.2020 года №6 "О внесении изменений в Положение об установлении требований к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования".

В НБУ напоминают, что в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому Нацбанк получил полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг.