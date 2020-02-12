Реклама банков. НБУ продлил сроки введения новых правил

Национальный банк Украины продлил введение новых требований к раскрытию информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе с 2 марта на 2 июня.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор учел предложения участников рынка и банков и дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям.

В течение февраля-мая Нацбанк отработает с банками требования, чтобы с июня потребители могли получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах.

Со 2 июня Управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ начнет ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 11 февраля №18 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 №141".

НБУ принял новые требования, согласно которым банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах, в том числе и стоимость, на своих сайтах и в рекламе. Что должны сделать банки за полгода, читайте здесь >>>

Кроме того, Нацбанк распространил требования по защите прав потребителей финуслуг на кредитных посредников банков.

С 19 января начали действовать новые нормы НБУ, согласно которым банки обязаны рассчитывать полную стоимость потребительского кредита.

4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1109, которым предлагается расширить действие Закона "О потребительском кредитовании" на кредиты, размер которых не превышает 4723 грн и срок погашения меньше месяца.

Читайте также: Забудьте о кредитах под 0%: новый закон о правах заемщиков вступает в силу