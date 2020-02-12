Реклама банков. НБУ продлил сроки введения новых правил

Национальный банк Украины продлил введение новых требований к раскрытию информации об услугах на сайтах и в рекламе с 2 марта на 2 июня.
Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор учел предложения участников рынка и банков и дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям.
В течение февраля-мая Нацбанк отработает с банками требования, чтобы с июня потребители могли получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах.
Со 2 июня Управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ начнет ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.
Изменения утверждены постановлением НБУ от 11 февраля №18 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 №141".
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