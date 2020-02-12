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Реклама банков. НБУ продлил сроки введения новых правил

Реклама банков. НБУ продлил сроки введения новых правил
12.02.2020, 19:31

Банки получили дополнительное время для раскрытия полной информации об услугах в рекламе и на сайтах

Национальный банк Украины продлил введение новых требований к раскрытию информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе с 2 марта на 2 июня.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор учел предложения участников рынка и банков и дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям.

В течение февраля-мая Нацбанк отработает с банками требования, чтобы с июня потребители могли получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах.

Со 2 июня Управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ  начнет ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 11 февраля №18 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 №141".

  • 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1109, которым предлагается расширить действие Закона "О потребительском кредитовании" на кредиты, размер которых не превышает 4723 грн и срок погашения меньше месяца.

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