Количество жалоб от потребителей финуслуг значительно возросло, - НБУ

Украинцы в январе-марте в полтора раза чаще, чем в предыдущем квартале, обращались в Национальный банк Украины с жалобами на финуслуги, сообщили в НБУ.

Нацрегулятор обработал 9685 обращений. Количество звонков на горячую линию выросло в два с половиной раза и достигло 5600. В основном спрашивали о дефиците наличной валюты в кассах банков, кредитных каникулах, платежных картах и онлайн-операциях.

Две трети (1011) письменных обращений относительно банков описывали нарушение прав потребителей. Потребители рассказывали в заявлениях, что банк не сообщает честную процентную ставку по кредиту, скрывает дополнительные платежи по кредиту, нарушает условия возврата кредита, самовольно увеличивает кредитный лимит, начисляет проценты на ранее начисленные проценты, списывает до 50% с зарплаты или других начислений в счет погашения долга.

Также были случаи, когда банк без предупреждения увеличивал тарифы за пользование картой, скрывал условия досрочного снятия средств с депозита, информацию о дополнительных комиссиях и штрафы по депозиту, навязывал оформление кредитной карты при получении зарплатной или пенсионной карточек.

Нацбанк советует потребителям соблюдать такие правила:

- читать все условия оказания услуг: не только кредитный или депозитный договор, но и анкеты клиента или договор обслуживания (ведь там могут быть описаны тарифы, комиссии и т.д.);

- уточнять полную стоимость услуги, в частности кредита, вместе со всеми дополнительными платежами;

- в случае нарушения прав написать обращение к руководству банка (некоторые нарушения прав можно решить на этом уровне)

- если банк не реагирует, обращаться в Нацбанк.

НБУ дал банкам дополнительное время для раскрытия ими в рекламе информации о потребительских кредитах и депозитах, а также информации о финансовых услугах на сайтах банков. Новые требования заработают только с 1 сентября, а не со 2 июня.

Банки с 1 мая по собственной инициативе не штрафовали должников, - первые антикризисные изменения в законодательство освободили заемщиков от ответственности за просрочку выплат только с 1 марта по 30 апреля.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".