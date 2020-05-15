Две недели без штрафов: банки пошли навстречу должникам

Антикризисные изменения в законодательство освободили заемщиков от ответственности за просрочку выплат с 1 марта по 30 апреля. Закон с начала мая не запрещает банкам налагать штрафы и пеню.



Законодатели разрабатывали законопроект о продлении льготного периода, но не успели его принять до 1 мая. Поэтому с этого дня банки могли начать применять санкции к заемщикам, которые в условиях карантина не обслуживали свои кредиты.

Парламент только 13 мая принял в целом новый антикризисный законопроект №3329-д, но документ до сих пор не подписан президентом. Документ продлевает период без санкций до конца месяца, в котором завершится карантин (хотя сначала хотели продлить до 30 июня).

Но банки с 1 мая по собственной инициативе не штрафовали должников, об этом представители финучреждений рассказали корреспонденту ЛIГА.Money.

«Укргазбанк не начисляет никаких штрафов, пени или повышенных процентных ставок за просрочку в этот период (с 1 мая, - ред.). Более того, Укргазбанк продлил неприменение штрафных санкций в связи с продлением карантина », - рассказал начальник управления развития продуктов государственного Укргазбанка Виталий Годун.

Частный банк ПУМБ тоже сейчас не штрафует несмотря на отсутствие законодательных ограничений, сказал директор департамента взыскания кредитов Павел Мельниченко.

"В мае ПУМБ, не дожидаясь решения на законодательном уровне, по собственной инициативе принял решение не начислять штрафы тем клиентам, которые ранее исправно обслуживали кредиты, но с введением карантина и вызванным им уменьшением доходов временно потеряли такую возможность", - отметил Мельниченко.

По его словам, банк руководствуется только пониманием, что ситуация сложная и нужно идти навстречу клиенту.

ОТП банк продлил льготный период без штрафов и пени до 30 июня. В банке напомнили, что клиент должен обратиться в финучреждение, если хочет реструктуризировать задолженность.

Парламент запретил штрафовать должников с 1 марта по 30 апреля, а повышать процентную ставку по кредитам - до 31 мая.

Около 30 банков предложили заемщикам "кредитные каникулы" - перенести часть ежемесячных выплат на период после карантина.

Верховная Рада продлила период без санкций за просрочку выплат по кредиту до конца месяца, в котором завершится карантин. Закон вступит в силу после публикации в официальной прессе.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".