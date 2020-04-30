Должники еще два месяца без штрафов. Рада планирует продолжить льготный период

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который продлевает льготный период без штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 30 июня. Документ доработают в ускоренном режиме, он начнет действовать после голосования в целом, подписания и официального опубликования.

Законопроект продлевает период, когда потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за просрочку обязательств по уплате платежей по договору о потребительском кредите. До конца июня банки и небанковские финучреждения не смогут штрафовать клиентов или накладывать пеню за просрочку выплат.

Увеличение процентной ставки по кредиту запрещается до 31 июля 2020 (кроме случаев, когда речь идет о плавающей процентной ставке).

Ранее парламент запретил штрафовать должников с 1 марта по 30 апреля, а повышать процентную ставку по кредитам - до 31 мая.

Около 30 банков предложили заемщикам "кредитные каникулы" - большинство предлагают перенести часть ежемесячных выплат на период после карантина.