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Должники еще два месяца без штрафов. Рада планирует продолжить льготный период

Должники еще два месяца без штрафов. Рада планирует продолжить льготный период
30.04.2020, 15:29

Парламент принял законопроект 3329-д в первом чтении. Банки не смогут штрафовать заемщиков за просрочку по кредитам до 30 июня

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который продлевает льготный период без штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 30 июня. Документ доработают в ускоренном режиме, он начнет действовать после голосования в целом, подписания и официального опубликования.

Законопроект продлевает период, когда потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за просрочку обязательств по уплате платежей по договору о потребительском кредите. До конца июня банки и небанковские финучреждения не смогут штрафовать клиентов или накладывать пеню за просрочку выплат.

Увеличение процентной ставки по кредиту запрещается до 31 июля 2020 (кроме случаев, когда речь идет о плавающей процентной ставке).

  • Ранее парламент запретил штрафовать должников с 1 марта по 30 апреля, а повышать процентную ставку по кредитам - до 31 мая.
  • Около 30 банков предложили заемщикам "кредитные каникулы" - большинство предлагают перенести часть ежемесячных выплат на период после карантина.
Ольга Чайка
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