Должники еще два месяца без штрафов. Рада планирует продолжить льготный период

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который продлевает льготный период без штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 30 июня. Документ доработают в ускоренном режиме, он начнет действовать после голосования в целом, подписания и официального опубликования.
Законопроект продлевает период, когда потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за просрочку обязательств по уплате платежей по договору о потребительском кредите. До конца июня банки и небанковские финучреждения не смогут штрафовать клиентов или накладывать пеню за просрочку выплат.
Увеличение процентной ставки по кредиту запрещается до 31 июля 2020 (кроме случаев, когда речь идет о плавающей процентной ставке).