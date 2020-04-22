Кредитные каникулы: какие уступки вы можете получить от банка во время карантина

Получить "кредитные каникулы" могут заемщики более 30 банков. Какие условия предлагают должникам, узнавала корреспондент ЛІГА.Money (укр).

Карантин створив свято на вулиці неплатників по кредитах. Банки, фінансові компанії та інші фінансові установи не мають права штрафувати за прострочення кредитних платежів з 1 березня до 30 квітня, значиться у законі про підтримку громадян на період карантину.

Але пригледітись і можливо скористатись послабленням кредитних умов вартує й дисциплінованим позичальникам. Зміна не тільки в тому, що наклали мораторій на штрафи і пені: Нацбанк дав рекомендації банкам, як виконувати ці норми закону. Й регулятор порадив не тільки скасувати штрафи на два місяці, а й надати “кредитні канікули” боржникам.

Рекомендація виявилась досить дієвою: до НБУ дослухалися близько тридцяти українських банків. Банкіри підкреслюють, що рішення запроваджувати “кредитні канікули” чи ні приймають саме кредитні установи.

Правда, поняття “кредитні канікули” банки трактують по-різному.





Як пояснили в Нацбанку, терміном “кредитні канікули” називають весь спектр пільгових умов для позичальників, який включає у тому числі відсутність штрафів за прострочення платежів та реструктуризацію кредиту. Реструктурізація - це зміна істотних умов кредиту з метою пом'якшення вимог до боржника у зв'язку з його фінансовими труднощами та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за кредитом. Реструктуризація може включати зміну процентної ставки, часткове прощення боргу, зміну розміру комісії. Щоб провести реструктуризацію банк укладає додаткову угоду з боржником.

Ми розібралися, що саме банки запропонували споживачам і кому варто скористатися "кредитними канікулами".

Що робити, якщо потрібні "кредитні канікули"?

По-перше, не треба нікуди фізично йти.

Позичальник має заповнити онлайн-форму на сайті, написати банку у соцмережі чи подзвонити, щоб отримати "кредитні канікули". Треба повідомити прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та індивідуальний податковий номер. Заповнена заявка або запис телефонної розмови з працівником колл-центру буде вважатись згодою позичальника на впровадження "кредитних канікул".

Після цього клієнт банку отримає смс-повідомлення або повідомлення на Viber чи інший месенджер на свій фінансовий телефон про активацію “кредитних канікул”. У ньому буде вказана сума платежу на період "канікул" та після них. Якщо у споживача два або більше кредитних договори, то зареєструвати потрібно лише одну заявку. "Канікули" будуть застосовані до усіх договорів, наголошують у ПУМБ.

Що Нацбанк порекомендував банкам

Нацбанк рекомендував банкам керуватись положенням № 97, змінюючи умови кредитів в рамках "кредитних канікул".

Заступник Голови Національного банку Олег Чурій на прес-брифінгу 3 квітня назвав три типових варіанта умов “кредитних канікул”.

По-перше, банки можуть відтермінувати виплату основного боргу (або тіла кредиту) - в той же час клієнти продовжують платити відсотки. Це дозволить на три місяці знизити фінансове навантаження приблизно вдвічі, підкреслюють у ПУМБ. Тоді як платежі за тілом кредита потрібно буде сплатити пізніше.

Другий варіант - банки можуть повністю дозволити клієнтам на період карантину не платити основну суму разом з відсотками.

І третій варіант - банк може проводити реструктуризацію кредитів позичальникам, які вчасно виконували свої обов’язки до початку цих кризових явищ.

НБУ дав банкам рекомендації, про які варто знати споживачам банківських послуг:

банки не повинні погіршувати умови кредиту за результатами реструктуризації - не повинні підвищувати ефективну процентну ставку, вимагати від клієнтів комісій за проведення реструктуризації;

банки не можуть погіршувати кредитну історію клієнтів через їхнє прохання реструктуризувати кредит на період карантину;

ініціювати реструктуризацію може як банк, так і клієнт;

банки не мають право нараховувати споживачеві неустойку за прострочення виплат по кредиту з 1 березня по 30 квітня.

Що банки пропонують позичальникам?

Банки в першу чергу будуть пропонувати лояльні умови тим клієнтам, які виконували свої обов’язки за кредитом до початку карантину. Серед опитаних нами банків лише у Укргазбанку сказали, що підуть на поступки споживачам, які на момент звернення вже мали прострочення. Пропонують визнати прострочений борг строковим і не нараховувати на нього вищу ставку.

В ОТП банку готові реструктуризувати борги за кредитами, забезпеченими іпотекою, та споживчими беззаставними кредитними договорами.

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Автокредити Відтермінування виплати відсотків за березень-травень до кінця року, тіла кредита – перенести на кінець строку кредитування ПУМБ Кредити готівкою

Кредити на придбання товарів

*якщо залишок терміну за договором складає 4 і більше місяців Протягом 3 місяців - виплата лише відсотків. Платежі по тілу кредита рівномірно розподілять на кількість місяців до повної виплати боргу. Кредобанк Іпотечні кредити

Кредити на транспорт

Кредити готівкою Відтермінування на строк до 3 місяців платежів за тілом кредиту або частини щомісячного платежу ІдеяБанк Готівкові кредити З 1 березня до 30 квітня припиняється нарахування штрафних санкцій, сплати тіла та інших платежів по кредиту.

Наскільки популярні "кредитні канікули"

У банках кажуть, що позичальники активно звертаються з проханням полегшити умови платежів. Так, Кредобанк вже отримав запити на реструктуризацію кредитів від кількох сотень фізосіб. Сума цих кредитів складає приблизно 5-6% від кредитного портфеля роздрібного бізнесу, повідомили ЛІГА.Money у банку.

ПУМБ за перший тиждень дії “кредитних канікул” погодив реструктуризацію 10 000 кредитів готівкою і на покупку товарів на загальну суму 200 млн грн.

"З першого дня оголошення про реструктуризацію ми отримали відразу майже тисячу заявок на сайті. До кінця першого тижня показник зріс до майже 2 тисяч заявок на день. Це значно більше, ніж очікувалося", - сказав начальник управління кредитних продуктів ПУМБ Дмитро Дудник.

Коли варто скористатися "кредитними канікулами" та в чому ризики

"Кредитними канікулами" варто скористатися, коли виникли фінансові складнощі і споживач не може внести черговий платіж. Наприклад, якщо під час карантину позичальник залишився без роботи, каже екс-начальник департаменту роздрібного бізнесу МТБ Банку Дмитро Клименков.

Він радить скористатися "кредитними канікулами" і в разі, коли грошей впритул.

“Можна, наприклад, домовитись з банком про частину платежу: погасити нараховані відсотки без оплати тіла кредиту, або внести 50% платежу”, - пропонує Клименков.

Не варто користуватися "кредитними канікулами", якщо немає проблем із грошима. Якщо у позичальника є кошти для внесення чергового щомісячного платежу по кредиту - краще його здійснити згідно з графіком, вважає банкір.

"Кредитні канікули" збільшують термін кредиту, відповідно - кредит дорожчає для клієнта. Термін кредиту збільшується на період дії кредитних канікул, а відсотки за цей час продовжують нараховуватися”, - пояснює Клименков.