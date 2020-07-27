Банки обещают смягчение условий кредитования - НБУ

Банки улучшили ожидания относительно перспектив кредитования и планируют смягчать условия кредитования. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных менеджеров банков, проведенного НБУ с 18 июня по 9 июля.

"Во втором квартале оставалось ощутимым негативное влияние коронакризиса как на спрос населения и бизнеса на кредиты, так и на стандарты кредитования. В то же время опрошенные банкиры ожидают, что в следующем квартале восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся", - отмечается в сообщении регулятора.

В апреле-июне спрос бизнеса на кредиты почти не изменился по сравнению с январем-мартом. В то же время спрос населения на кредиты во втором квартале снизился по сравнению с первым кварталом из-за ухудшения потребительских настроений и уменьшения расходов на товары длительного пользования.

Интерес к кредитованию поддерживался невысокими ставками по кредитам. Однако во втором квартале банки ужесточили стандарты кредитования (внутренние нормативы и критерии, которыми они руководствуются в своей кредитной политике). Такое ужесточение связано с ожидаемым ухудшением платежеспособности заемщиков.

"При этом пик негативных ожиданий банков был пройден в прошлом квартале, а уже в текущем опросе ожидания банков на следующие 12 месяцев начали улучшаться. Почти 60% респондентов ожидает увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе", - сообщил регулятор.

В третьем квартале банки ожидают восстановления спроса населения на потребительские кредиты и ипотеку, а условия кредитования могут быть смягчены в течение ближайших трех месяцев. Банкиры не исключают, что качество кредитных портфелей при этом может ухудшиться.

Опрос проводился среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%.

В начале июля в Совете НБУ сообщили, что у Нацбанка есть план, как снизить ставки по кредитам для бизнеса и населения.

В середине июля НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%".

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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