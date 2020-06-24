НБУ объяснил, как правильно рекламировать банковские услуги

Национальный банк напомнил, что банковские услуги должны быть прозрачными для потребителей. Клиенты должны понимать условия предоставления услуги и что они смогут от нее получить. Чтобы реклама банковских услуг была простой и понятной для потребителя, регулятор 14 мая принял новые требования по раскрытию банками информации о потребительских кредитах, депозитах и рекламе финансовых услуг. Они вступят в силу 1 сентября этого года.

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Какие требования выдвинул к рекламе НБУ:

реклама должна содержать основные условия получения кредита (реальную годовую процентную ставку, максимальную сумму кредита и его срок) или размещения депозита (процентную ставку, срок вклада, валюту и минимальную сумму депозита), реклама финансовых услуг не должна усложнять визуальное восприятие информации (например, не рекомендуется выделять части текста курсивом или полужирным шрифтом, делать рекламу разноцветной, строить из текста геометрические фигуры, использовать римские цифры и так далее), все сноски, уточнения, примеры должны указываться шрифтом такого же размера и цвета, что и основная информация об услугах, на своих веб-сайтах банки обязаны разместить калькулятор для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов при размещении вклада на депозите, также на собственных веб-сайтах банки должны разместить полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их стоимости для потребителя, условия получения и риски:

- например, для кредита надо раскрыть полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (не только проценты по кредиту, но и банковские комиссии, платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае появления просрочки по оплатам

- по депозитам необходимо указывать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие банковские услуги, какие налоги должен будет заплатить клиент и какая процентная ставка и доход у него будут после оплаты таких налогов.

Соблюдение банками всех требований будет контролироваться Управлением защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. За нарушения банки будут штрафовать на 5100 - 10 200 грн за каждый выявленный случай.

Чтобы избежать неправильного толкования или неверного восприятия, банкам стоит честно рассказывать в рекламе обо всех своих акциях, бонусах, предложениях и услугах, не упуская исключений и ограничений, объясняет регулятор. Потребители, в свою очередь, должны внимательно читать правила акций, обращая внимание на мелочи и нюансы.

Если клиент все же попал в ситуацию, когда банк нарушает условия собственных акций, необходимо письменно обратиться к руководству такого банка, а при отсутствии реакции - написать жалобу в НБУ.

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19 января НБУ обязал банки раскрывать полную стоимость потребительских кредитов.

В феврале регулятор продлил сроки введения новых правил, перенеся их старт со 2 марта на 2 июня, в мае было решено еще отсрочить их введение - до 1 сентября.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"