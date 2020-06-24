НБУ объяснил, как правильно рекламировать банковские услуги

Национальный банк напомнил, что банковские услуги должны быть прозрачными для потребителей. Клиенты должны понимать условия предоставления услуги и что они смогут от нее получить. Чтобы реклама банковских услуг была простой и понятной для потребителя, регулятор 14 мая принял новые требования по раскрытию банками информации о потребительских кредитах, депозитах и рекламе финансовых услуг. Они вступят в силу 1 сентября этого года.
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Какие требования выдвинул к рекламе НБУ:
- например, для кредита надо раскрыть полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (не только проценты по кредиту, но и банковские комиссии, платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае появления просрочки по оплатам
- по депозитам необходимо указывать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие банковские услуги, какие налоги должен будет заплатить клиент и какая процентная ставка и доход у него будут после оплаты таких налогов.
Соблюдение банками всех требований будет контролироваться Управлением защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. За нарушения банки будут штрафовать на 5100 - 10 200 грн за каждый выявленный случай.
Чтобы избежать неправильного толкования или неверного восприятия, банкам стоит честно рассказывать в рекламе обо всех своих акциях, бонусах, предложениях и услугах, не упуская исключений и ограничений, объясняет регулятор. Потребители, в свою очередь, должны внимательно читать правила акций, обращая внимание на мелочи и нюансы.
Если клиент все же попал в ситуацию, когда банк нарушает условия собственных акций, необходимо письменно обратиться к руководству такого банка, а при отсутствии реакции - написать жалобу в НБУ.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"