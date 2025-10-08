Национальный банк Украины с октября 2024 года ограничил карточные переводы (P2P) суммой до 150 000 грн в месяц. Это сделано для борьбы с дроперами – клиентами, которые передают свои счета для использования в теневых схемах.

Проблема была системной, по подсчетам депутата Ярослава Железняка, только в 2023 году налоговая служба получила данные о 728 картах-дропах, через которые прошли средства на суммы от 28 000 грн до 36 млн грн.

В апреле 2025 года регулятор не продлил это ограничение, но банки ввели собственные лимиты, подписав Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг. Изначально ограничения действовали до 150 000 грн, а с июня 2025 года – до 100 000 грн для клиентов без подтвержденного дохода.

По состоянию на октябрь 2025 года меморандум подписали 55 из 60 банков Украины и две платежные системы. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Как сработали ограничения? И будут ли увеличены или отменены лимиты – в материале LIGA.net.