Національний банк України з жовтня 2024 року обмежив карткові перекази (P2P) сумою до 150 000 грн на місяць. Зробили це для боротьби з дропами – клієнтами, які передають свої рахунки для тіньових схем.

Проблема була системною, за підрахунками нардепа Ярослава Железняка, лише у 2023 році податкова отримала дані про 728 карток-дропів, через які пройшли кошти на суми від 28 000 грн до 36 млн грн.

У квітні 2025 року регулятор не продовжив це обмеження, але банки запровадили власні ліміти, підписавши Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг. Спочатку обмеження діяли до 150 000 грн, а з червня 2025 – до 100 000 грн для клієнтів без підтверджених доходів.

Станом на жовтень 2025 року Меморандум підписали 55 з 60 банків України та дві платіжні системи. Про це в коментарі LIGA.net розповіли в Незалежній асоціації банків України (НАБУ).

Як спрацювали обмеження? Та чи буде збільшення або ж скасування лімітів – в матеріалі LIGA.net.