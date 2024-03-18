Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках

Доллар подорожал на 12 копеек, евро – на 14

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 18 марта, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 12 коп. Курс покупки составил 38,53 грн, курс продажи – 39,04 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,9 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 38,89 грн, максимальный – 39,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составляет – 41,94 грн. Курс продажи поднялся на 13 коп. до 42,73 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,05 грн, максимальный – 42,3 грн. Для продажи минимальный курс – 42,55 грн, а максимальный – 43 грн.

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