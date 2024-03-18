Долар та євро подорожчали. Курси валют у банках

Долар подорожчав на 12 копійок, євро – на 14

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 18 березня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 12 коп. Курс купівлі склав 38,53 грн, курс продажу – 39,04 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,9 грн, максимальний – 38,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,89 грн, максимальний – 39,3 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 14 коп. і складає – 41,94 грн. Курс продажу піднявся на 13 коп. до 42,73 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,05 грн, максимальний – 42,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,55 грн, а максимальний – 43 грн.

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