Доллар и евро снова дешевеют. Курсы валют в банках

Во вторник, 25 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 17 коп. и составляет 39,75 грн. Курс продаж снизился на 16 коп. и составил 40,49 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,99 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 4 коп. и составляет 38,25 грн. Средний курс продаж уменьшился также на 4 коп. и составляет 39,34 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,6 грн, максимальный – 38,61 грн. Для продажи минимальный курс – 38,8 грн, максимальный – 40,3 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.

Анна Ішутіна

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