Розыск Кирилла Шевченко. Что известно о деле на 200 млн грн против экс-топов Укргазбанка

Стали доступны материалы расследования, из-за которого уволился глава НБУ Шевченко. LIGA.net ознакомилась с подробностями дела и рассказывает главное

24 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех из пяти топ-менеджеров государственного Укргазбанка, подозреваемых в растрате более 200 млн грн.

Среди них – Кирилл Шевченко, который недавно возглавлял Национальный банк Украины, а также действующий зампредправления Денис Чернышев и директор одного из департаментов банка Елена Хмеленко.

Еще двое не находятся в розыске, поскольку уже взаимодействуют со следствием.

LIGA.net ознакомилась с материалами громкого дела из текста судебного постановления, которым избрана мера пресечения для одного из банкиров.

Документ пролил свет на детали расследования. Вот что теперь известно о подозрении, объявленном бывшей команде Кирилла Шевченко.

Увольнение и розыск

В октябре произошли громкие перестановки в НБУ. Глава центробанка Кирилл Шевченко внезапно вечером 4 октября объявил, что уходит в отставку. Через два дня его увольнение поддержал парламент и назначил замену — банкира Андрея Пышного.

Официально Шевченко ушел из-за проблем со здоровьем. Участники рынка подтверждали для LIGA.net, что причина не выдумана: работа главы НБУ стрессовая, он пропускал некоторые встречи или заседания из-за плохого самочувствия.

Читайте также

Был и другой повод для отставки: в день увольнения главы Нацбанка НАБУ информировало об объявлении ему подозрения. Расследование касается растраты средств Укргазбанка в 2015-2020 годах, который тогда возглавлял Шевченко.

Правоохранители подозревают, что бывший менеджмент Укргазбанка привлекал крупных клиентов через ненастоящих посредников, которым заплатили за фиктивные услуги 206 млн грн.

Кого подозревают

24 октября НАБУ объявило Кирилла Шевченко в розыск. Также разыскиваются еще два фигуранта дела – Денис Чернышев и Елена Хмеленко.





Разыскиваемый Денис Чернышев в настоящее время занимает должность зампредправления Укгазбанка.

Елена Хмеленко — заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами.

Шевченко, как уже отмечалось, в 2015-2020 годах руководил Укргазбанком.

Еще один подозреваемый – Алексей Лютый, экс-глава департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка. Об его аресте Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила еще 12 октября, именно его дело доступно в судебном реестре.

Что касается пятого подозреваемого, он был директором департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса, а впоследствии и зампредправления Укргазбанка. Это Александр Игнатенко. Сейчас он член правления другого госбанка – Укрэксимбанка.

LIGA.net направила запрос в Укрэксимбанк Александру Игнатенко. Там отметили, что Игнатенко "на месте" продолжает выполнять свои обязанности в банке.

Адвокат Игнатенко отметил для LIGA.net, что дело его клиента будет рассматриваться в скором времени. По словам Назара Кульчицкого, главы адвокатского объединения "Назар Кульчицкий и Партнеры", судебное заседание по избранию меры пресечения для Александра Игнатенко пройдет 26 октября.

В чем обвиняют

Следствие считает, что топ-менеджеры Укргазбанка в течение 2014-2020 годов растратили 206 млн гривен, выплачивая их фиктивным агентам/партнерам за услуги по привлечению клиентов.

Клиенты, которых якобы приводил "агент", на самом деле самостоятельно размещали свои средства в банке. Со стороны госпредприятий это было исполнение постановлений правительства, а со стороны частных — инициатива их руководства.

Деньги получили 52 посредника – физические лица, ФОПы и компании.

Схема с участием псевдопосредников якобы была использована в работе со 153 клиентами Укргазбанка. Следствие считает, что документы о привлечении клиентов с помощью третьих лиц подделывали. А потом на их основании выплачивалось вознаграждение таким "агентам".

Так, например, среди VIP-клиентов Укргазбанка, которые привлекались с помощью агентов-посредников, упоминается оператор Киевстар. Однако в самой компании отметили для LIGA.net, что не пользовались услугами никаких агентов/посредников.

"Взаимоотношения между Киевстаром и Укргазбанком регулировались прямым двусторонним договором. Киевстар не привлекал посредников в эти договорные отношения", — отметили в пресс-службе компании.

Любимцы правоохранительных органов

В судебных материалах, с которыми ознакомилась LIGA.net, не указаны имена физических лиц, но названы компании-посредники, "искавшие" VIP-клиентов для Укргазбанка в 2015 – 2020 годах. Заметная часть этих посредников в то время также были фигурантами ряда уголовных производств.

Органы прокуратуры и фискальные органы изучали их работу как элементы конвертационных центров, которые помогали фиктивно формировать НДС, минимизировать налоги на десятки миллионов гривен.

Среди таких компаний, например: ООО "ЮГ-Инвесттрейд" (уголовное расследование начато в апреле 2015 года), ООО "Маяк Экспресс" ( расследование начато в июле 2015 года, еще одно – с февраля 2016 года), ООО "Стилсвит" ( расследование начат в ноябре 2016 года).

Некоторые из "агентов" Укргазбанка привлекали к себе внимание одновременно с разных сторон. Например, компания ООО "Юст Экспресс", фигурировала в уголовном производстве Генпрокуратуры по присвоению денег менеджментом Укргаздобычи в 2010-2014 годах. Впоследствии, в 2016-2017 годах она фигурировала в депутатских запросах Татьяны Остриковой к тогдашнему председателю ГФС Роману Насирову. Этими запросами парламентарий просила обратить внимание на деятельность ряда компаний-импортеров, уклонявшихся от налогообложения.

Еще одна компания-агент Укргазбанка – Тревел Компани Плюс, по данным "Наші гроші", в 2015 году была фигурантом дела о растрате Министерством обороны почти 12 млн гривен при закупке парашютных систем.





Что дальше

НАБУ считает Кирилла Шевченко "организатором" схемы привлечения фиктивных посредников, объявило его в розыск. После своего увольнения из НБУ банкир отметил, что сразу уехал за границу на лечение (куда именно, не уточнил). На запрос LIGA.net в пресс-службе НБУ сообщили, что не контактируют с бывшим руководителем.

LIGA.net также пытались связаться с другими участниками дела, объявленными в розыск. У Дениса Чернышева профиль в Facebook закрыт, а Елена Хмеленко не отвечала на сообщение.

Оперативный запрос LIGA.net не получил ответа от Укргазбанка.

Как отметила для LIGA.net юрист Злата Симоненко, есть риск того, что их объявят и в международный розыск — розыск Интерпола. Будет "красная карточка" — блокирование их передвижения в сотрудничающих с Интерполом государствах (таких около 100).

LIGA.net связалась с адвокатом арестованного Алексея Лютого. Он отказался комментировать дело и переадресовал запрос в Укргазбанк. Адвокат и Специализированная антикоррупционная прокуратура не ответили на запрос LIGA.net, находится ли Лютый под арестом.

Юрист Злата Симоненко отмечает, что подозрения фигурантам дела выдвинуты по статьям 191 и 366 УК Украины, "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Служебный подлог". Наказание за ними – от 7 до 12 лет заключения.

Конечно, если будет доказана вина.

Подозреваемые же претензии детективов отбрасывают. "В подозрении отсутствуют сведения о том, чем подтверждается существование такой преступной группы и участие (Александра) Игнатенко в ней, какие действия им совершались для растраты средств, подделку которых документов организовывал. Единственным реальным фактом является его работа в Укргазбанке", – отмечает адвокат экс-директора департамента корпоративного банкинга Укргазбанка Кульчицкий.

Он добавляет, что его клиент не скрывается от следствия и готов доказывать свою невиновность.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.