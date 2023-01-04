Доллар и евро снова дешевеют. Наличные курсы валют

В среду, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9 коп. и составляет 40,02 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. – до 40,74 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,3 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, максимальный – 41,25 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 20 коп. и составил 41,53 грн. Средний курс продаж упал на 21 коп. – до 42,7 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 42,1 грн, максимальный – 43,3 грн.

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Анна Ішутіна

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