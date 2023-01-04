Доллар и евро снова дешевеют. Наличные курсы валют
04.01.2023, 11:01
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В среду, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9 коп. и составляет 40,02 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. – до 40,74 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,3 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, максимальный – 41,25 грн.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
Средний курс покупки евро снизился на 20 коп. и составил 41,53 грн. Средний курс продаж упал на 21 коп. – до 42,7 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 42,1 грн, максимальный – 43,3 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Кабмин возобновляет работу над пенсионной реформой: Война сделала ситуацию критической
- Евро подешевел на 47 копеек. Курс валют НБУ
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии