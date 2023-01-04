Ровно год назад, 4 января, LIGA.net опубликовала текст с прогнозами для украинской экономики на 2022 год. Однако после 24 февраля этот материал оказался наиболее бесполезным на сайте, потому что ни один прогноз не учитывал столь масштабной агрессии.

Впрочем, украинская экономика остается жизнеспособной даже после значительного падения в условиях полномасштабной войны, а в следующем году она, вероятно, начнет расти.

Поэтому аналитики госорганов, банков и инвесткомпаний подготовили собственные макроэкономические прогнозы на 2023 год уже с учетом того, как война влияет на Украину.

LIGA.net получила прогнозы от трех инвесткомпаний и двух банков, а также учла прогнозы правительства, НБУ и МВФ. Что будет с ценами, насколько сильного падения ожидать от гривни и какое влияние будет иметь энергетический террор РФ — в материале.

Рост экономики

Большинство аналитиков верят, что в 2023 году ВВП Украины хоть немного, но вырастет, что будет означать начало экономического восстановления.

Один из главных факторов, который наоборот добавляет скепсиса — регулярные атаки России на объекты энергетической инфраструктуры.

"Обстрелы энергетической инфраструктуры будут основным фактором сдерживания экономического восстановления, по меньшей мере, в период высокого потребления электрической мощности, то есть в 4 кв. 22 и 1 кв. 23", — говорится в макропрогнозе инвестиционной компании Concorde Capital.

Именно у этой компании самый пессимистический прогноз для украинской экономики по итогам 2023 года — минус 7%.

Sense Bank (бывший Альфа-Банк) и группа ICU среди главных оптимистов — +5,5% и +4% соответственно. Однако Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований ICU, допускает дальнейшее ухудшение оценки по ВВП из-за возможных блекаутов.

Кроме этого, прогноз ICU "основывается на предположениях постепенного снижения интенсивности боевых действий, улучшения ситуации с безопасностью и частичного возвращения беженцев".

Инвестиционная компания Dragon Capital хоть и прогнозирует минус 5% ВВП, но также строит свою оценку на предположении, что Украина будет постепенно освобождать оккупированные территории: "И сможет закончить горячую фазу войны на приемлемых условиях в следующем году, ориентировочно ближе к осени".

В этом прогнозе учтено предположение главы НБУ Андрея Пышного, которое он высказал в интервью Bloomberg. Последний официальный прогноз Нацбанка вышел в октябре, там регулятор был оптимистичнее — плюс 4%.

Однако НБУ обещает пересмотреть эту оценку с учетом энергетического террора РФ, новый макропрогноз должен выйти в конце января.

Насколько вырастут цены

В упомянутом интервью Андрей Пышный предполагает, что по итогам 2022 года даже с дефицитом электроэнергии инфляция будет ниже прогнозируемой (30%) — около 28%.

Прогноза на 2023 год он не дал, поэтому в консенсус-прогноз LIGA.net взяла октябрьский прогноз НБУ. Очевидно, что в январе регулятор откорректирует его в сторону увеличения инфляции.

Но в любом случае аналитики ожидают замедления роста цен. Этому будут способствовать слабый внутренний спрос и постепенное решение логистических проблем, считает Виталий Ваврищук из ICU.

Также он указывает еще на два фактора: НБУ, вероятно, не будет спешить ослаблять курс гривни, а правительство продолжит политику замораживания тарифов ЖКХ (или поднимет их на символические значения).

Самую неприятную для украинцев оценку инфляции дает Министерство экономики — 28%. А вот Dragon Capital и Sense Bank прогнозируют, что этот показатель даже не превысит 20%.

Как отмечает директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Билан, в этом году будут постепенно исчерпываться те факторы, которые больше всего повлияли на рост цен в 2022 году:

проблемы с логистикой;

девальвация гривни;

удорожание топлива.

В то же время она допускает, что обстрелы энергоинфраструктуры станут причиной более высокой инфляции, чем прогнозирует Dragon Capital. Но разница будет небольшой.

Курс гривни

Конец года национальная валюта проходит крайне уверенно, не прыгая значительно выше отметки в 40 грн/$. Детальнее мы писали об этом раньше.

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Официальные чиновники НБУ неоднократно уверяли, что нет оснований пересматривать официальный курс в 36,56 грн/$. Одна из главных причин — стабильное поступление международной помощи и, соответственно, рост золотовалютных резервов.

В Concorde Capital прогнозируют, что официальный курс продержится на уровне 36,56 грн/$ в течение всего 2023 года. А на наличном рынке к концу года он будет около 41.

Другие аналитики все же прогнозируют умеренное ослабление национальной валюты. Наибольшего падения, как и в мирное время, ожидает Кабмин. Заложенный курс в бюджете на конец года — 45,8 грн/$.

Если же гривня будет крепче, большинство украинцев, очевидно, обрадуется, однако будет и негативная сторона — доходы бюджета и заимствования могут оказаться недостаточными для выполнения плана, напоминают в ICU.

Возвращение к плавающему курсу возможно только после окончания горячей фазы войны, считают в Dragon Capital. В Нацбанке также неоднократно говорили, что сейчас это невозможно, в частности, в интервью LIGA.net об этом говорила первая заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

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Дефицит бюджета и международная помощь

За 2022 год дефицит государственного бюджета составил 911 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов.

Concorde Capital прогнозирует, что по итогам 2023 года дефицит будет составлять 1,4 трлн грн, но "при условии грантового финансирования доходов бюджета от США по $1,5 млрд в месяц".

Размер международной поддержки в целом как был едва ли не главным фактором макрофинансовой стабильности Украины в 2022 году, так и останется им в 2023-м.

ICU и Dragon Capital называют его "критически важным", а последние с оптимизмом прогнозируют увеличение поступлений до $42 млрд в 2023 году.

Это позволит отказаться от эмиссионного финансирования бюджета (от "печатанья" гривни Нацбанком) или существенно сократить его объем с 400 млрд грн, которые были в 2022 году, считают в Dragon Capital.

Ранее о намерении не включать печатный станок заявляли и Минфин, и НБУ. Concorde Capital также считает, что шанс на это есть.

"Но выкуп Нацбанком новых ОВГЗ, скорее всего, будет оставаться фактором перестраховки на случай, если внешняя поддержка бюджета будет задерживаться", — добавили в компании.

Госдолг и международные резервы

Поступления от партнеров, прежде всего от США и ЕС, будут влиять также на возможности Нацбанка поддерживать официальный курс гривни на нынешнем уровне и на госдолг.

В случае с долгом важным будет то, на какой основе будет поступать помощь — как кредиты или гранты. Слишком много кредитов будут увеличивать государственный долг, что может стать проблемой уже после войны.

В 2022 году мы получили $31,2 млрд помощи, из которых $14,04 — гранты, остальное — кредиты под низкие проценты.

Правительство прогнозирует увеличение госдолга до более чем 100% ВВП, другие аналитики считают, что этого не произойдет.

"В настоящее время это (увеличение долга. — Ред.) не является свидетельством неизбежного долгового кризиса. У Украины будет очень благоприятный график обслуживания валютных долгов после войны, и он вряд ли будет создавать значительные проблемы для ликвидности государственных финансов", — говорит Виталий Ваврищук из ICU.

Также стабильное поступление международной помощи позволит держать международные резервы на достаточном уровне, чтобы поддерживать курс гривни. К концу ноября 2022 года резервы увеличились до $28 млрд, что даже больше, чем перед вторжением РФ.

Самый оптимистичный прогноз по резервам на конец 2023 года дает ICU — более $35 млрд. МВФ дает наиболее консервативный прогноз — $21 млрд. Однако и это безопасный уровень.

"Мы ожидаем, что золотовалютные резервы НБУ будут оставаться выше безопасного уровня, который мы оцениваем в около $20 млрд", — говорится в прогнозе Dragon Capital.

Если финансовая помощь от ЕС и США кое-где уже официально одобрена, то переговоры с Международным валютным фондом еще далеки от завершения. Глава НБУ Андрей Пышный назвал получение кредитной программы от МВФ "ключевым фактором для экономики".

Но обсуждение, которое сейчас идет с МВФ, "внушает оптимизм", заверил он.

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