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Прогноз | Курс, цены, зарплаты. Что ждет экономику Украины в 2022 году. Консенсус-прогноз

Цей матеріал також доступний українською
Курс, цены, зарплаты. Что ждет экономику Украины в 2022 году. Консенсус-прогноз - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.01.2022, 16:00

Украинская экономика в 2022 году продолжит рост, но будет делать это слишком медленно. 4 важные цифры

Украина завершит 2021 год с рекордным ВВП – около $195 млрд, заявляла за месяц до Нового года министр экономики Юлия Свириденко. Впрочем, этот рост будет колебаться на уровне 3%, прогнозировали и украинские, и мировые эксперты – это меньше, чем пророчили Украине в начале 2021-го.

Что будет уже в 2022 году?

Месяц назад LIGA.net делала предварительный прогноз и подробно описывала факторы, которые буду влиять на экономику.

В новый год – с новым прогнозом. 

Украинская экономика станет здоровее, но будет расти слишком медленно. Это начало последнего макроэкономического отчета компании ICU и одновременно обобщенный вывод, который можно сделать по итогам нового опроса.

Мы просмотрели отчеты, а также спросили инвесткомпании Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Альфа-банк и Case Ukraine о росте ВВП, цен, зарплат и курсе гривни.

Итак, чего ожидать украинцам в 2022-м? Детали – в консенсус-прогнозе.

Курс гривни

Курс гривни завершил 2021 год на отметке 27,2 грн/$, что на гривню меньше, чем в прошлом году (28,27 грн/$).

Среднегодовой курс в 2022 году - 27,7 грн/$, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный LIGA.net.

Аналитики не ожидают такого же укрепления гривни, как в этом году. В первую очередь из-за ухудшения условий для украинской торговли – цены импорта будут расти быстрее экспорта.

"До сих пор влияние этого негативного фактора смягчалось реализацией рекордного урожая и ограниченным импортом энергоресурсов, однако эти демпферы носят временный характер", – говорится в отчете Альфа-Банка.

Аналитики банка прогнозируют, что в 2022 году дефицит текущего счета платежного баланса достигнет 4% от ВВП. В последнем инфляционном отчете НБУ также прогнозирует, что в 2022-2023 годах дефицит, который по итогам 2021 года должен остановиться на уровне 1% ВВП, вырастет до 4%.

Еще один фактор нестабильности - действия России. "Валютный рынок будет в целом оставаться сбалансированным, однако под действием российского фактора вероятны эпизоды напряжения на рынке и умеренное девальвационное давление", – отмечает глава департамента макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Что интересно, самую слабую гривню на следующий год спрогнозировало Министерство экономики при подготовке бюджета. В принятом законе о госбюджете заложен среднегодовой курс в 28,6 грн/$.

Цены продолжат расти

Потребительские цены в 2022 году вырастут на 6,5%, показывает консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LIGA.net. Это меньше, чем в 2021-м, но к цели в 5%, которую заявляет Нацбанк, в новом году Украина не вернется.

Почему? Есть несколько причин.

Во-первых, в 2022-м продолжат расти реальные доходы граждан – это будет усиливать спрос на товары, объясняет Ваврищук. Также товары и услуги будут дорожать из-за высоких цен на сырье и энергоносители (в том числе на газ). Производители будут закладывать удорожание производства в конечную стоимость товара, объясняет он.

"Инфляция будет находиться выше целевого диапазона (5%. – Ред.) в течение всего 2022 года. Хотя мы и ожидаем определенное замедление инфляционных тенденций в 2022 году, однако общий инфляционный фон будет оставаться сильным", – отмечается в отчете Альфа-Банка.

Сейчас инфляция носит "самоподдерживающий характер", объясняет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее словам, потребительский спрос в дальнейшем будет высоким, а влияние Нацбанка на ситуацию будет ограничено.

Инфляция в Украине (Фото – отчет Альфа-Банка)

Зарплаты

Реальные доходы граждан должны вырасти на 5% за 2022 год, прогнозируют в ICU и Альфа-Банке.

Средняя зарплата в 2022 году составит 15 900 грн (+2000 грн в год), считают в банке.

Такой рост будет самым слабым за последние шесть лет, свидетельствуют данные Госстата. Хуже было только в 2014 и 2015 годах, когда доходы снижались.

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Рост экономики "съедят" цены

В 2022 году экономика вырастет на 3,3%, свидетельствует консенсус-прогноз.

Слабый экономический рост будет иметь несколько причин, считает Ахтырко из Concorde Capital. По ее прогнозам, промышленное производство будет расти медленно, а сельскохозяйственное вообще может пойти на спад.

"Сельскохозяйственное производство по результатам года может оказаться в минусе, поскольку вероятность превысить рекордный урожай 2021 будет очень малой", – отмечает Ахтырко.

"Ключевым драйвером ВВП в последние годы было частное потребление домохозяйств. Оно замедлится в течение 2022 года. Высокая инфляция будет съедать часть номинального прироста доходов населения. Во-вторых, бизнесу будет все сложнее поддерживать текущие темпы увеличения зарплат без потери конкурентоспособности", – поясняет в отчете ICU Ваврищук.

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Александр Мясищев
Александр Мясищев
корреспондент
Калашник Павел
Калашник Павел
корреспондент
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рост цен инфляция экономика 2022 зарплаты в 2022
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