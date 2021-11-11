ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?

Мы опросили авторитетных экономистов и составили консенсус-прогноз на 2022-й, что ждет украинскую экономику.

Осенью 2021 года в Украине есть почти все элементы экономического бума (или его приближения): растущий двузначными цифрами потребительский спрос (и кредитные портфели банков), отличные цены на украинский экспорт, позитивные ожидания бизнеса, чуть ли не ежедневные новости о покупке украинских стартапов, десятки бизнес-конференций, где участники меряются амбициозностью инвестпланов, контролируемое укрепление гривни и политическая стабильность.

По итогам года долларовый эквивалент украинского ВВП скорее всего превысит $184 млрд (прогноз Альфа Банка) – рекордное значение за украинскую историю.

С другой стороны, международные финансовые институты, Национальный банк и экономисты дружно снижают прогнозы роста украинской экономики на следующий год.

Что происходит и чего ждать от экономики?

Почему растет экономика. Три причины

Госстат опубликует данные о росте ВВП за III квартал только в середине ноября, но экономисты уже готовы предсказать результат. НБУ, например, говорит о росте ВВП до 3,1%, по итогам 2021 года.

Причины роста во втором полугодии 2021-го – в стране рекордный урожай зерновых, а украинцы тратят как никогда много денег.

Оборот розничной торговли существенно превышает "доковидные показатели", например, продажа легковых автомобилей сейчас на пике с 2013 года, объясняет Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Альфа-Банк Украина. Одна из причин — рост зарплаты, за 9 месяцев она выросла на 15%.

Блинов прогнозирует, что, по итогам года, реальный ВВП вырастет на 3,7%.

Помогает экономике банковская система, которая без проблем прошла ковидный кризис. С начала 2021 банки выдали на 68 млрд грн кредитов больше, чем им погасили частные и корпоративные заемщики. Бизнес ожидает еще больший рост кредитования в ближайший год, согласно опросу банковского сектора Нацбанком.

Казалось бы, все предпосылки к дальнейшему экономическому росту. Но плохих новостей для украинской экономики намного больше.

Прогноз: опять четверка с минусом

НБУ CASE Україна Alfa-Bank Dragon Capital ICU Рост ввп в 2022 3.8% 3.8% 3.5% 4.3% 3.8% Курс на конец года - 29.0 30.5 26,5 - Инфляция в конце года (12 месяцев) 5 5.7 7.0 5.7 - Учетная ставка НБУ - 6.0 8.5 7.5 -



1. "Платим, и цены растут"

Инфляция "съест" почти весь экономический рост. В III квартале 2021-го рост потребительских цен ускорился до 11%. Это рекорд за 3,5 года.

"Из сравнения экономических показателей очевидно, что объемы экономики в денежном выражении растут прежде всего благодаря инфляционным факторам. То есть, мы имеем умеренный экономический рост, который сопровождается в несколько раз большим ростом цен", — уточняет Алексей Блинов.

По сравнению с сентябрем 2020-го, ряд ценовых категорий показал двузначный рост, согласно данным Государственной службы статистики.

Цены разгоняют высокий потребительский спрос внутри страны, растущие промышленные траты и высокие мировые цены на сырье, пишет НБУ в своем инфляционном отчете за октябрь. Регулятор прогнозирует постепенное ослабление влияния этих факторов, но давление на инфляцию еще какое-то время сохранится.

Потом инфляционный тренд развернется, но Нацбанк ожидает понижения инфляции к таргету в 5% аж в конце 2022 и сохранение жесткой монетарной политики в 2022-2023. А учетную ставку планируют удерживать не ниже 8,5% минимум до 3 квартала 2022 года, а не до 2 квартала, как ожидалось в июле.

Регулятор также не исключает дальнейшее повышение ставки, чтобы удерживать инфляционные ожидания под контролем.

2. Промышленность растет, а на самом деле падает

Нынешний рост можно назвать стагфляционным, считает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Україна". Промышленность растет номинально, в деньгах — но по факту, в объемах, она продолжает сокращаться.

"Рост по многим направлениям номинальный: цены на наш экспорт были лучше, чем цены на наш импорт. Но если посмотреть на экспортные объемы, они падали. Мы производим столько же, а то и меньше, но в валюте заработали больше из-за мировых цен", – говорит Боярчук.

Если смотреть на голые данные Госстата, картина неплохая. Индекс промышленной продукции в январе-сентябре 2021 вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,4%.

Не замечать проблему помогает эффект низкой базы. Достижения бизнеса в 2021-м не совсем корректно сравнивать с кризисным 2020-м — по сравнению с нормальным 2019-м у промышленности все плохо.

В I квартале 2021-го экспорт промтоваров был на 17,4% меньше, чем два года назад, во II квартале — на 6,4% меньше. При этом в реальных показателях растет импорт — его объем вырос на 21,5%.

Источники: Государственная служба статистики, Альфа-Банк Украина

3. COVID-19 ухудшает ситуацию в Украине

В европейских странах массовая вакцинация позволила не вводить новые локдауны. С октября Украина бьет рекорды по количеству заболевших и умерших в день. На начало ноября в стране были вакцинированы двумя дозами менее 20% населения.

Чем меньше вакцинация, тем хуже население будет справляться с вирусом, и тем больше будет расти число заболевших и госпитализированных. При таком сценарии правительство будет вводить новые локдауны, которые тормозят экономическую активность. И если локдаун в 2020-м негативно повлиял на спрос покупателей, то в этот раз негативно повлияет на предложение бизнеса, по мнению НБУ. Это еще больше разгонит инфляцию.

Это одна из причин, почему Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП для Украины до 3,1%. Ранее прогнозировали более оптимистичные 3,8% ВВП.

4. Газовое ралли

Национальный банк видит серьезный риск в повышенных ценах на энергоносители. Из-за этого регулятор тоже прогнозирует глобальную стагфляцию. Средняя цена за природный газ на нидерландском рынке (Dutch TTF) – около $1000 за 1000 м³, средняя мировая цена на нефть марки Brent — больше $70 за баррель. НБУ ожидает, что цены на нефть будут дальше колебаться между $70-80.

Мировые цены на нефть марки Brent (долл./барр.) и цены на природный газ на нидерландском рынке (Dutch TTF) (долл./тыс. м³), средние за квартал. Источник: Инфляционный отчет НБУ на основе данных Refinitiv Datastream, прогноза НБУ.

Рекордные цены на энергоресурсы будут давить на внутренние цены. Сейчас украинцы покупают газ по годовым контрактам с фиксированной ценой, а тарифы на коммуналку по сути заморожены, но это только оттягивает новый виток роста. К тому же высокие цены на газ и электроэнергию поднимут себестоимость большинства товаров и логистики. Бизнес будет вынужден повысить цены.

"Цены на топливных рынках еще 1-2 года будут оставаться высокими, для нас это означает повышенное внимание к инвестициям в добычу нефти и газа, сохранению своих позиций по углю для собственных ТЭС. Глобальных изменений на энергорынке не будет, хотя стоимость электроэнергии будет расти под давлением возрастающего спроса и снижения предложения после закрытия старых блоков угольных ТЭС и ТЭЦ", — прогнозируют в крупнейшей частной энергокомпании ДТЭК.

5. Китайская угроза и глобальный кризис?

Последние месяцы все чаще говорят о еще одном факторе. "Пока что кризиса нет, хоть он и действительно может прийти из Китая", - говорит Александр Паращий, директор по аналитике Concorde Capital.

Осенью в медиа закрепился термин "новый Leman Brothers" — китайский девелопер Evergrande. Долг крупнейшего китайского застройщика достиг $300 млрд. Компания допустила ряд технических дефолтов. А общий долг китайских девелоперов достигает $5 трлн (это треть ВВП страны). Если эта долговая "пирамида" завалится, то можно ожидать глобальный финансовый кризис.

Каким он будет для Украины? Скорее всего не таким разрушительным, как кризис 2008-2009 годов, тогда экономика рухнула на 15%.

"Украина сейчас крепче перед условиями возможного нового кризиса, чем 7-12 лет назад, – добавляет Паращий. – Но мы не застрахованы от возможного падения глобального потребления на нашу продукцию".

Если сравнить предкризисную ситуацию 2008-го и 2013-го годов с сегодняшней, то главное отличие — отсутствие макроэкономического напряжения. "В то время дефицит текущего счета платежного баланса Украины составлял 7-9% ВВП, сейчас этот показатель близок к 1%", – говорит Блинов из Альфа-банка.

О большей стойкости Украины также говорит Индекс финансового стресса НБУ. Сейчас экономика не переживает такой сильный экономический шок, как после объявления первого карантина, хоть ситуация стала напряженнее для финансового сектора, чем в начале 2021.







Что нас ждет в следующем году

У крупного бизнеса, опрошенного LIGA.net, скромные ожидания на обозримое будущее. "Среднесрочный прогноз ВВП бизнеса на ближайшие годы — на уровне 2-3%" – ответили экономисты ДТЭК. Консенсус-прогноз Focus Economics на 2022 прогнозирует следующие экономические показатели: 3.8% ВВП, среднегодовую инфляцию 7% (6,1% на конец года), курс — 28.2 грн/$ на конец 2022 года. В 2023-м Focus Economics прогнозирует 3,3% ВВП.

В следующие годы рост скорее всего замедлится, согласны с ДТЭК в Альфа-банке. "Ожидаем увеличение реального ВВП до 3,5% в 2022-м и 3% – в 2023-м", – прогнозирует Блинов. В Нацбанке прогнозы немного оптимистичнее: рост ВВП в 2022-м на 3,8%, а в 2023-м — 4%.

Блинов выделяет три негативных фактора для Украины в ближайшее время. Первый — рост себестоимости продукции из-за высокой инфляции, который будет ограничивать маржу бизнеса и замедлять динамику зарплат. Это потом скажется на замедлении потребительского спроса. Второй — нехватка инвестиций. Третий — усиливающийся демографический кризис, который будет уменьшать объем рабочей силы и будет ограничивать экономический рост в следующие 10-20 лет.

Все опрошенные экономисты солидарны, что для ускоренного роста нужны инвестиции. "Только благодаря им можно достичь большей продуктивности и стабильного роста", - говорит Паращий.

Также Украине надо диверсифицировать экономику, чтобы избавиться от зависимости от цен на ресурсы, добавляет Боярчук из CASE Украина. Сейчас, когда цены на сырье падают, у нас нет альтернативных ресурсов для экономического роста.

Макропрогноз основных экономических показателей Украины на 2021-2026 годы

Источник: Консенсус-прогноз Focus Economics, выпущенный в ноябре 2021 года.

Елена Граждан, для LIGA.net

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