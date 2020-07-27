Доллар на межбанке подешевел к закрытию торгов

В понедельник, 27 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,84/27,87, к закрытию котировки составили 27,66/27,68.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,66, максимальные – 27,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,68, максимальные – 27,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,5978/32,6329, к закрытию котировки составили 32,5198/32,5406.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,389/0,3898, к закрытию котировки составили 0,3854/0,386.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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