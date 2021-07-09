Доллар подешевел, а евро подорожал. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 июля курс гривни вырос по отношению к доллару на одну копейку. А по отношению к евро национальная валюта подешевела на три копейки.

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Анна Ишутина

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