Доллар подешевел на 12 копеек, евро – на 16

Курс доллара упал на 12 копеек, курс евро – на 16

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 8 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 12 коп. и составил 38,75 грн. Курс продажи снизился на 9 коп. до 39,29 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,15 грн, максимальный – 38,95 грн. Для продажи минимальный курс – 39,19 грн, максимальный – 39,4 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 16 коп. и составляет 41,95 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. до 42,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,15 грн, максимальный – 42,25 грн. Для продажи минимальный курс – 42,49 грн, а максимальный – 43 грн.

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