В останніх числах березня офіційний курс американського долара в Україні перевищив чергову психологічну позначку в 39 гривень і активно наближався до 40 грн за один долар.

Зокрема, на 29 березня 2024 року гривня офіційно коштувала 39,2214 грн/$, хоча за чотири дні до цього (25 березня) – 38,9075 грн/$. Та вже наступного дня курс американської валюти сягнув найвищого березневого рівня – 39,2298 грн/$.

Банки 29 березня продавали долар в середньому за 39,5 грн.

Чому долар США, який є основною валютою для розрахунків в Україні, дорожчає і чого очікувати від гривні найближчими тижнями?

Курсове сповзання

За останні два тижні березня гривня втратила 2,9% до долара та 1,9% стосовно євро.

Поступове зниження офіційної вартості національної валюти почалося ще з січня-лютого.

Як зазначає ексміністр економіки, ексголова ради Національного банку, професор, завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин, станом на початок останньої декади березня, порівнюючи з початком року, тобто фактично за перший квартал, гривня до долара США девальвувала на 2,5%.

Чому гривня дешевшає?

До війни початок весни був періодом сезонного укріплення гривні. Натомість після 2022 року і колосальних втрат нашої економіки, головним джерелом валюти для України став не експорт, а надходження міжнародної фінансової допомоги. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд на місяць.

За таких умов визначальними для формування курсу є не ринкові умови, а політика НБУ, вважає ексбанкір, директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт Реанімаційного пакета реформ Ілля Несходовський.

"У цей момент на валютному ринку Нацбанк "вручну" встановлює курс, залежно від його рішення, скільки інтервенцій провести. Чому? Бо попит постійно перевищує пропозицію. Як результат – цю різницю покриває НБУ. Він може її покрити на 90% – тоді курс зростатиме, на 100% – курс стоятиме на місці, він може вийти з більшою пропозицією, і тоді курс падатиме", – зазначив він у коментарі для LIGA.net.

Іншими словами, він має пряму можливість впливати на курс і робить це. Звичайно, після суттєвого скорочення золотовалютних резервів у січні-лютому, коли НБУ почав активно виходити на міжбанківський ринок з продажами, можливості Нацбанку зменшилися.

Ілля Несходовський додає: ті надходження, які держбюджет отримував як дивіденди та платежі, були в гривні та теж пішли на валютний ринок, що додало тиску.

Про постійний тиск попиту на курс і затримання з надходженням міжнародної допомоги в коментарі для LIGA.net говорить і ексбанкір, виконавчий директор Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" Станіслав Шлапак.

"Україна донедавна не отримувала зовнішньої допомоги від країн-партнерів. У разі стабільного попиту на валюту (і навіть подекуди такому, що зростав) з боку бізнесу та населення, НБУ обережно ставиться до політики використання своїх резервів і досить не агресивно виходить на ринок", – зазначає він.

Серед причин девальвації гривні, на думку Несходовського, можуть бути певні прохання до регулятора з боку Мінфіну.

"У лютому, коли НБУ фактично знизив курс з 36,6 до 35,9 грн/$ і утримував загалом низький рівень валют наприкінці року, то це обійшлось Мінфіну у мільярди гривень недоотримань. Щоб ви розуміли: зменшення курсу на одну гривню за долар у разі продажу одного мільярда доларів — це на один мільярд гривень зменшення надходжень. Чому зараз НБУ перейшов до девальвації? На мою думку, це можуть бути пропозиції Мінфіну. Це як варіант – не буду на цьому наполягати. Та Мінфіну категорично невигідно укріплення нацвалюти, бо він в бюджет заклав прогнозний курс понад 40 грн/$", – розповідає Ілля Несходовський.

Богдан Данилишин також говорить про вирішальну роль впливу на курс валют активних інтервенцій з боку НБУ. А ще він вважає, що додатково прискорювали девальваційні процеси насамперед психологічні фактори через ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону для експортерів тощо.

Що буде з курсом далі?

Надходження заявлених у березні мільярдів доларів міжнародної допомоги дещо стабілізують гривню, однак суттєвої корекції експерти поки не прогнозують.

"На мою думку, з урахуванням нинішньої ситуації на ринку, зараз оптимальним є курс 39,5 грн/$. З можливими коливаннями в районі 50 копійок. Зараз очікується надходження 9 млрд євро в бюджет, це може трохи понизити курс. Але ситуація тут залежить від рішень Нацбанку", – каже Ілля Несходовський.

Аналогічні межі коливань курсу у квітні у коментарі для LIGA.net озвучив і керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

"Схоже на те, що у квітні ми побачимо подібну динаміку: помірну волатильність курсу і можливе подальше здешевлення гривні за результатами місяця ще на 0,5~1 грн. Але це не спричинить хвилювань на ринку, адже його учасники вже звикли, що ситуація залишається контрольованою з боку регулятора і немає незадоволеного попиту чи дефіциту валюти", – говорить він.

І також додає: на рух курсу в обидва боки ще, звісно, впливатимуть новини, які стосуються підтримки від США, ситуації на фронті та польському кордоні.

Водночас, за його словами, навіть з помірною девальвацією гривня залишається привабливим об'єктом для інвестування, зокрема в ОВДП зі ставкою 15~18% або банківські депозити – до 17% річних, що наразі цілком компенсує темпи девальвації.

Такої самої думки й Станіслав Шлапак.

"Загалом, динаміка курсу наразі перебуває в очікуваному НБУ базовому сценарії. Наразі це не призводить до перекосів у депозитах чи в ОВДП", – констатує він.

Зараз, навіть на тлі певного зменшення, курс гривні — в межах прогнозованого фінансистами коридору.

Міністерство фінансів України рахувало показники державного бюджету на 2024 рік на тлі прогнозного курсу у 40,7 грн/$. До першого читання у проєкті держбюджету курс долара був навіть вищим – 41,4 грн/$. Такі самі прогнози на 2024 рік (41,4 грн/$) щодо гривні озвучували в Міжнародному валютному фонді.

Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу долара, натомість декларує, що "буде ефективно забезпечувати мандат цінової стабільності та курсової стійкості". Фактично це зводиться до того, що НБУ не допускає різкого зменшення чи зростання курсу.