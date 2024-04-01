В последние числа марта официальный курс американского доллара в Украине превысил очередную психологическую отметку в 39 гривен и активно приближался к 40 грн за один доллар.

В частности, на 29 марта 2024 года гривня официально стоила 39,2214 грн/$, хотя за четыре дня до этого (25 марта) – 38,9075 грн/$. Но уже на следующий день курс американской валюты достиг самого высокого мартовского уровня – 39,2298 грн/$.

Банки 29 марта продавали доллар в среднем за 39,5 грн.

Почему доллар США, который является основной валютой для расчетов в Украине, дорожает и чего ожидать от гривни в ближайшие недели?

Курсовое сползание

За последние две недели марта гривня потеряла 2,9% к доллару и 1,9% по отношению к евро.

Постепенное снижение официальной стоимости национальной валюты началось еще с января-февраля.

Как отмечает бывший министр экономики, экс-председатель совета Национального банка Украины, профессор, заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин, по состоянию на начало последней декады марта, по сравнению с началом года, то есть фактически за первый квартал, гривня к доллару США девальвировала на 2,5%.

Почему гривня дешевеет?

До войны начало весны было периодом сезонного укрепления гривни. После 2022 года и колоссальных потерь нашей экономики, главным источником валюты для Украины стал не экспорт, а поступление международной финансовой помощи. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании составляет около $3 млрд в месяц.

При таких условиях определяющими для формирования курса являются не рыночные условия, а политика НБУ, считает экс-банкир, директор Института социально-экономической трансформации, эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский.

"Сейчас на валютном рынке Нацбанк "вручную" устанавливает курс, в зависимости от его решения, сколько интервенций провести. Почему? Потому что спрос постоянно превышает предложение. Как результат – эту разницу покрывает НБУ. Он может ее покрыть на 90% – тогда курс будет расти, на 100% – курс будет стоять на месте, он может выйти с большим предложением, и тогда курс будет падать", – отметил он в комментарии для LIGA.net.

Другими словами, он имеет прямую возможность влиять на курс и делает это. Конечно, после существенного сокращения золотовалютных резервов в январе-феврале, когда НБУ начал активно выходить на межбанковский рынок с продажами, возможности Нацбанка снизились.

Илья Несходовский добавляет: те поступления, которые госбюджет получал как дивиденды и платежи, были в гривне и тоже пошли на валютный рынок, что прибавило давления.

О постоянном давлении спроса на курс и задержках с поступлением международной помощи в комментарии для LIGA.net сказал и экс-банкир, исполнительный директор Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Станислав Шлапак.

"Украина до недавнего времени не получала внешней помощи от стран-партнеров. При стабильном спросе на валюту (и даже иногда растущем) со стороны бизнеса и населения, НБУ осторожно относится к политике использования своих резервов и достаточно не агрессивно выходит на рынок", – отмечает он.

Среди причин девальвации гривни, по мнению Несходовского, могут быть определенные просьбы к регулятору со стороны Минфина.

"В феврале, когда НБУ фактически снизил курс с 36,6 до 35,9 грн/$ и удерживал в целом низкий уровень валют в конце года, это обошлось Минфину в миллиарды гривен недополучений. Чтобы вы понимали: уменьшение курса на одну гривню за доллар при продаже одного миллиарда долларов — это уменьшение поступлений на один миллиард гривен. Почему сейчас НБУ перешел к девальвации? На мой взгляд, это могут быть предложения Минфина. Это как вариант – не буду на этом настаивать. Но Минфину категорически невыгодно укрепление нацвалюты, потому что он в бюджет заложил прогнозный курс более 40 грн/$", – рассказывает Илья Несходовский.

Богдан Данилишин также говорит о решающей роли влияния на курс валют активных интервенций со стороны НБУ. А еще он считает, что дополнительно ускоряли девальвационные процессы прежде всего психологические факторы из-за ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы для экспортеров и т.д.

Что будет с курсом дальше?

Поступления заявленных в марте миллиардов долларов международной помощи несколько стабилизируют гривню, но существенную коррекцию эксперты пока не прогнозируют.

"По моему мнению, с учетом нынешней ситуации на рынке, сейчас оптимальным является курс 39,5 грн/$. С возможными колебаниями в районе 50 копеек. Сейчас ожидается поступление 9 млрд евро в бюджет, это может немного снизить курс. Но ситуация здесь зависит от решений Нацбанка", – говорит Илья Несходовский.

Аналогичные пределы колебаний курса в апреле в комментарии для LIGA.net озвучил и руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

"Похоже, что в апреле мы увидим подобную динамику: умеренную волатильность курса и возможное дальнейшее удешевление гривни по результатам месяца еще на 0,5~1 грн. Но это не повлечет за собой волнений на рынке, ведь его участники уже привыкли, что ситуация остается контролируемой со стороны регулятора и нет неудовлетворенного спроса или дефицита валюты", – говорит он.

И также добавляет: на движение курса в обе стороны еще, конечно, будут влиять новости, которые касаются поддержки от США, ситуации на фронте и на польской границе.

В то же время, по его словам, даже с умеренной девальвацией гривня остается привлекательным объектом для инвестирования, в частности в ОВГЗ со ставкой 15-18% или банковские депозиты – до 17% годовых, что полностью компенсирует темпы девальвации.

Такого же мнения и Станислав Шлапак.

"В общем, динамика курса находится в ожидаемом НБУ базовом сценарии. Пока это не приводит к перекосам в депозитах или в ОВГЗ", – констатирует он.

Сейчас, даже на фоне некоторого уменьшения, курс гривни — в пределах прогнозируемого финансистами коридора.

Министерство финансов Украины посчитало показатели государственного бюджета на 2024 год на фоне прогнозного курса в 40,7 грн/$. До первого чтения в проекте госбюджета курс доллара был даже выше – 41,4 грн/$. Такие же прогнозы на 2024 год (41,4 грн/$) по отношению к гривне озвучивали в Международном валютном фонде.

Национальный банк Украины традиционно не дает прогнозов курса доллара, зато декларирует, что "будет эффективно обеспечивать мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости". Фактически это сводится к тому, что НБУ не допускает резкого уменьшения или роста курса.