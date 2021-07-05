Доллар подорожал, а евро подешевел. Курс валют НБУ
05.07.2021, 08:00
Фото: пресс-служба нбу Фото: пресс-служба нбу
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 июля курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки. По отношению к евро национальная валюта выросла на 11 копеек.
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