Доллар подорожал, а евро подешевел. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 5 июля курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки. По отношению к евро национальная валюта выросла на 11 копеек.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.