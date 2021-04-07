Доллар продолжил дешеветь. Курс валют НБУ
07.04.2021, 08:00
Иллюстративное фото: welcomia/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 7 апреля курс гривни по отношению к доллару вырос на 10 копеек. А по отношению к евро – упал на 3.
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