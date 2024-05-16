Доллар стал дешеветь. Наличные курсы валют

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В четверг, 16 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6 коп. и составляет 39,43 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. до 39,98 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,85 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составляет 42,67 грн. Курс продаж увеличился на 13 коп. до 43,47 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,75 грн, максимальный – 43 грн. Для продажи минимальный курс – 43,2 грн, а максимальный – 43,85 грн.

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