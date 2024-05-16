Долар почав дешевшати. Готівкові курси валют

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У четвер, 16 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 6 коп. і складає 39,43 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. до 39,98 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,9 грн, максимальний – 39,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,85 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 11 коп. і становить 42,67 грн. Курс продажу збільшився на 13 коп. до 43,47 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,75 грн, максимальний – 43 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,2 грн, а максимальний – 43,85 грн.

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