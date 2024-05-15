Акції банків Грузії обвалилися після ухвалення парламентом закону про "іноагентів"

Закон про іноагентів обвалив акції грузинських банків на Лондонській біржі

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На Лондонській біржі в середу, 15 травня, почалося стрімке падіння акцій грузинських банків, спровоковане ухваленням парламентом Грузії закону про "іноагентів". Про це повідомляє найбільший грузинський бізнес-портал BMG.

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Після відкриття сесії вартість акцій Bank of Georgia впала на 12%, TBC Bank Group – на 11%, Georgia Capital – близько 7,5%.

За даними грузинського Forbes, лише за один день ціна акцій Bank of Georgia Group впала на 20%, а з початку місяця падіння становить понад 26%.

Акції TBS Bank Group на Лондонській біржі знецінилися на 15% за день, з початку місяця – на 25%, пише видання.

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Співзасновник Центру стратегічного аналізу директор відділу європейських досліджень Георгій Рухадзе назвав обвал акцій Банку Грузії на Лондонській біржі катастрофою.

"За останні два тижні з капіталізації банку випарувалося понад 1,5 млрд ларі. Уявіть, що буде у разі встановлення санкцій та зупинки американської та європейської допомоги?" – прокоментував він ситуацію.

За даними опозиційного депутата, колишнього голови Національного банку Грузії Романа Гоцирідзе, за останні два тижні Bank of Georgia, TBC Bank Group та Georgia Capital втратили 1,4 млрд фунтів стерлінгів (4,7 млрд ларі).

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Різка зміна вартості акцій банків на фондових біржах спричинила девальвацію грузинської національної валюти. 15 травня ларі знецінився на 4,6 тетрі щодо долара, на 5,7 тетрі — стосовно євро і на 7,3 тетрі — до фунта стерлінгів.

Офіційний курс ларі встановлено на рівні 2,73 до долара США, 2,95 — до євро і 3,44 — до фунта стерлінгів.