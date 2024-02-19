Найбільший банк Грузії купує найкращий банк Вірменії. Вартість угоди – $300 млн

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Банк Грузії (Bank of Georgia), найбільший за розміром активів грузинський банк, оголосив про купівлю Амеріабанку, провідного універсального банку Вірменії. Повідомлення про це опубліковано на сайті Групи Bank of Georgia 19 лютого.

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"Це придбання значно розширить присутність Групи та можливості зростання на швидкозростаючому та привабливому ринку", – заявив Bank of Georgia .

Сума операції становить приблизно $303,6 млн, йдеться в повідомленні.

Довідка Bank of Georgia Group PLC – холдингова компанія з надання фінансових послуг, зареєстрована у Великій Британії, з юридичною адресою в Лондоні, Англія, та корпоративною штаб-квартирою у Тбілісі, Грузія.

– холдингова компанія з надання фінансових послуг, зареєстрована у Великій Британії, з юридичною адресою в Лондоні, Англія, та корпоративною штаб-квартирою у Тбілісі, Грузія. Bank of Georgia – провідний банк Грузії з головним офісом у Тбілісі. У власності банку є інвестиційна компанія BG Capital. Банк надає послуги у сфері інвестицій, роздрібного обслуговування, управління грошовими коштами тощо. Акції Bank of Georgia котируються на фондових біржах Грузії та Лондона.



Один з колишніх генеральних директорів банку, Ладо Гургенідзе, з 22 листопада 2007 року по 27 жовтня 2008 року був прем'єр-міністром Грузії.

Згідно з повідомленням, 90% Амеріабанку буде придбано після оплати, а 10% акцій залишаться за Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на підставі угоди акціонерів про опціон.

Після закриття угоди та приєднання Амеріабанку Bank of Georgia планує змінити найменування вірменського банку. Строки завершення угоди не вказані.

Довідка ЗАТ "Амеріабанк" – вірменський універсальний банк, що пропонує корпоративні, інвестиційні та роздрібні банківські послуги, штаб-квартира банку розташована в Єревані, Вірменія.



Амеріабанк був заснований в 1910 році як філія Кавказького торгового банку, яка за радянських часів була перетворена на Вірменську філію Зовнішторгбанку СРСР. Банк знову став самостійним у 1992 році після отримання банківської ліцензії від Центрального банку Вірменії.



До 2014 року Америабанк тричі вигравав премію Euromoney як найкращий банк Вірменії, неодноразово визнавався найкращим банком країни за версіями The Banker та Global Finance.

– вірменський універсальний банк, що пропонує корпоративні, інвестиційні та роздрібні банківські послуги, штаб-квартира банку розташована в Єревані, Вірменія.Амеріабанк був заснований в 1910 році як філія Кавказького торгового банку, яка за радянських часів була перетворена на Вірменську філію Зовнішторгбанку СРСР. Банк знову став самостійним у 1992 році після отримання банківської ліцензії від Центрального банку Вірменії.До 2014 року Америабанк тричі вигравав премію Euromoney як найкращий банк Вірменії, неодноразово визнавався найкращим банком країни за версіями The Banker та Global Finance. У грудні 2015 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбав частку у статутному капіталі Амеріабанку. У лютому 2018 року частку у статутному капіталі банку придбав Азійський банк розвитку (АБР).



За інформацією вірменських ЗМІ, акціонерами Амеріабанку на 1 січня 2024 року виступають Imast Group (колишня Ameria Group, 48,82% акцій, започаткована Рубеном Варданяном); EBRD – 17,71%; Азійський банк розвитку – 13,92%; ESPS Holding Limited – 12,05%; Afeyan Foundation for Armenia Inc. – 7,5%.

Одним із співвласників Амеріабанку був мільярдер, колишній "держміністр" Нагірного Карабаху Рубен Варданян.

1 вересня 2022 року Варданян повідомив, що відмовляється від російського громадянства. Тоді він прийняв пропозицію очолити так званий уряд невизнаного Нагірного Карабаху.

Наприкінці вересня 2023 року азербайджанські прикордонники затримали Варданяна під час спроби перетину пункту пропуску Лачин у бік вірменського міста Горіс.