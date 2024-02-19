Bank of Georgia Group купил армянский Америабанк

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Банк Грузии (Bank of Georgia), крупнейший по размеру активов грузинский банк, объявил о покупке Америабанка, ведущего универсального банка Армении. Сообщение об этом опубликовано на сайте Группы Bank of Georgia 19 февраля.

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"Это приобретение значительно расширит присутствие Группы и возможности роста на быстрорастущем и привлекательном рынке", – заявил Bank of Georgia.

Сумма сделки составила примерно $303,6 млн, сказано в сообщении.

Справка Bank of Georgia Group PLC – холдинговая компания по предоставлению финансовых услуг, зарегистрированная в Великобритании, с юридическим адресом в Лондоне, Англия, и корпоративной штаб-квартирой в Тбилиси, Грузия.



Bank of Georgia – ведущий банк Грузии с главным офисом в Тбилиси. В собственности банка находится инвестиционная компания BG Capital. Банк предоставляет услуги в сфере инвестиций, розничного обслуживания, управления денежными средствами и др. Акции Bank of Georgia котируются на фондовых биржах Грузии и Лондона.



Один из бывших генеральных директоров банка, Ладо Гургенидзе, с 22 ноября 2007 по 27 октября 2008 года был премьер-министром Грузии. – холдинговая компания по предоставлению финансовых услуг, зарегистрированная в Великобритании, с юридическим адресом в Лондоне, Англия, и корпоративной штаб-квартирой в Тбилиси, Грузия.– ведущий банк Грузии с главным офисом в Тбилиси. В собственности банка находится инвестиционная компания BG Capital. Банк предоставляет услуги в сфере инвестиций, розничного обслуживания, управления денежными средствами и др. Акции Bank of Georgia котируются на фондовых биржах Грузии и Лондона.Один из бывших генеральных директоров банка, Ладо Гургенидзе, с 22 ноября 2007 по 27 октября 2008 года был премьер-министром Грузии.

Согласно сообщению, 90% Америабанка будут приобретены после оплаты, а 10% акций останутся за Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на основании соглашения акционеров об опционе.

После закрытия сделки и присоединения Америабанка Bank of Georgia планирует поменять наименование армянского банка. Сроки завершения сделки не указаны.

Справка ЗАО "Америабанк" — армянский универсальный банк, предлагающий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, штаб-квартира банка находится в Ереване, Армения.



Америабанк был основан в 1910 году как филиал Кавказского торгового банка, который в советское время был преобразован в Армянский филиал Внешторгбанка СССР. Банк снова стал самостоятельным в 1992 году после получения банковской лицензии от Центрального банка Армении. К 2014 году он трижды выигрывал премию Euromoney как лучший банк Армении.



В декабре 2015 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел долю в уставном капитале Америабанка. В феврале 2018 года долю в уставном капитале банка приобрел Азиатский банк развития (АБР).

— армянский универсальный банк, предлагающий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, штаб-квартира банка находится в Ереване, Армения.Америабанк был основан в 1910 году как филиал Кавказского торгового банка, который в советское время был преобразован в Армянский филиал Внешторгбанка СССР. Банк снова стал самостоятельным в 1992 году после получения банковской лицензии от Центрального банка Армении. К 2014 году он трижды выигрывал премию Euromoney как лучший банк Армении.В декабре 2015 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел долю в уставном капитале Америабанка. В феврале 2018 года долю в уставном капитале банка приобрел Азиатский банк развития (АБР). По информации армянских СМИ, акционерами Америабанка на 1 января 2024 года выступают Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном); EBRD – 17,71%; Азиатский банк развития – 13,92%; ESPS Holding Limited – 12,05%; Afeyan Foundation for Armenia Inc. – 7,5%.

Одним из совладельцев Америабанка был миллиардер, бывший "госминистр" Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

1 сентября 2022 года Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства. Тогда он принял предложение возглавить так называемое правительство непризнанного Нагорного Карабаха.

В конце сентября 2023 года азербайджанские пограничники задержали Варданяна при попытке пересечения пункта пропуска Лачин в сторону армянского города Горис.