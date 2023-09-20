В Грузии скандал из-за санкций США. Из Нацбанка увольняются топ-руководители

Все трое вице-президентов Национального банка Грузии подали в отставку после того, как он отказался блокировать счета и доступ к финансовым операциям бывшему прокурору страны Отару Парцхаладзе. Об этом сообщает телеканал Mtavari и Новости-Грузия.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Парцахаладзе попал под американские санкции 14 сентября. По информации Государственного департамента США, гражданин Грузии и России Парцхаладзе активно работал с ФСБ РФ для продвижения российских интересов.

18 марта Национальный банк Грузии объявил об ограничении доступа к банковским активам и финансовым операциям Парцхаладзе, за что попал под критику со стороны лидера грузинской правящей партии Ираклия Кобахидзе. Он сказал, что Конституция Грузии гарантирует гражданам страны право презумпции невиновности.

После этого Нацбанк объявил, что режим санкций будет распространяться на граждан Грузии только в том случае, "если суд Грузии вынесет обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных санкций".

Вице-президенты Нацбанка Грузии Папуна Лежава, Арчил Мэствиришвили и Николоз Гагуа не согласились с этим решением и подали в отставку.

"Я не могу участвовать в принятии решений, на которые я не влияю и с которыми не соглашаюсь", – пояснил Мэствиришвили в комментарии BMG.

Крупнейшие частные банки страны TBC и Bank of Georgia сообщили, что выполняют требования, связанные с санкциями США, Евросоюза и Великобритании, и не будут делать из них исключений.