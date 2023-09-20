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У Грузії скандал через санкції США. З Нацбанку звільняються топкерівники

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 18:02
У Грузії скандал через санкції США. З Нацбанку звільняються топкерівники - Фото
Фото: Нацбанк Грузії

Усі троє віцепрезидентів Національного банку Грузії подали у відставку після того, як він відмовився блокувати рахунки й доступ до фінансових операцій колишньому прокурору країни Отару Парцхаладзе. Про це повідомляє телеканал Mtavari й Новини-Грузія.

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Парцахаладзе потрапив під американські санкції 14 вересня. За інформацією Державного департаменту США, громадянин Грузії та Росії Парцхаладзе активно працював із ФСБ РФ для просування російських інтересів.

18 березня Національний банк Грузії оголосив про обмеження доступу до банківських активів і фінансових операцій Парцхаладзе, за що його розкритикував лідер грузинської партії влади Іраклій Кобахідзе. Він сказав, що Конституція Грузії гарантує громадянам країни право на презумпцію невинуватості.

Після цього Нацбанк оголосив, що режим санкцій відтепер поширюватиметься на громадян Грузії лише в тому випадку, "якщо суд Грузії винесе обвинувальний вирок, який має обов'язкову юридичну силу, на підставі застосованих санкцій".

Віцепрезиденти Нацбанку Грузії Папуна Лежава, Арчіл Мествірішвілі та Ніколоз Гагуа не погодились із цим рішенням і подали у відставку.

"Я не можу брати участь в ухваленні рішень, на які я не впливаю і з якими не погоджуюся", – пояснив Мествірішвілі в коментарі BMG.

Найбільші приватні банки країни TBC і Bank of Georgia повідомили, що виконують вимоги, пов'язані із санкціями США, Євросоюзу і Великої Британії, та не будуть робити з них винятків.

  • Національне агентство України з питань запобігання корупції вказує, що Парцхаладзе – довірена особа грузинського олігарха і неформального правителя країни Бідзіни Іванішвілі. Він нібито лобіює інтереси одного з найбагатших людей РФ Володимира Євтушенкова, чим сприяє російському режиму.
  • Парцхаладзе був головним прокурором Грузії з листопада до грудня 2013 року. Він був змушений піти у відставку після того, як стало відомо про його судимість у Німеччині.
Андрій Водяний
санкціїсшагрузіяБідзіна Іванішвілі
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